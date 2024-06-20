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https://sarabic.ae/20240620/رئيس-قبرص-يرفض-تصريحات-نصر-الله-ويؤكد-أن-بلاده-ليست-منخرطة-في-أي-عمليات-عسكرية-1090000961.html
رئيس قبرص يرفض تصريحات نصر الله ويؤكد أن بلاده ليست منخرطة في أي عمليات عسكرية
رئيس قبرص يرفض تصريحات نصر الله ويؤكد أن بلاده ليست منخرطة في أي عمليات عسكرية
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء، انخراط بلاده في أي عمليات عسكرية في المنطقة، واصفاً تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T00:15+0000
2024-06-20T00:15+0000
حسن نصر الله
قبرص
لبنان
أخبار حزب الله
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال خريستودوليدس في تصريحات صحافية، إن بلاده الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​"لم تتورط في أي صراع عسكري، كما أنها تضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة".ورداً على سؤال عما إذا كانت لا تزال هناك قناة اتصال مع "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية، قال: "بالطبع، هناك قناة اتصال مع كل من حكومتي لبنان وإيران، وهناك قناة اتصال عبر الوسائل الدبلوماسية".وعما إذا كان سيتواصل مع القادة الأجانب بشأن تصريحات حسن نصر الله، أوضح خريستودوليدس: "بالتأكيد عبر الوسائل الدبلوماسية. لكن، أكرر، ما تفعله جمهورية قبرص هو علني وليس خفياً".وفي وقت سابق، حذّر نصر الله قبرص من فتْح المطارات وقواعدها العسكرية للحرب على لبنان، معتبرًا أنها ستكون "جزءًا من الحرب، وسنتعامل معها على هذا الأساس".وأشار نصر الله إلى أن قبرص وإسرائيل تجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ 2014، وأجريت آخر مناورة في أيار/مايو 2023 في قبرص.وتأتي تصريحات نصر الله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، موافقته على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.وقال نصر الله إن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1948 التي يتشكل فيها حزام أمني في شمال إسرائيل وتهجير هذا العدد الكبير من السكان بسبب ضربات حزب الله.وشدد على أن هناك محاولات للفصل بين جبهتي لبنان وغزة، لكنه اعتبر أن جبهة الإسناد اللبنانية كان لها تأثير كبير في مسار المعركة ضد إسرائيل.ولفت إلى أن عمليات حزب الله ساهمت في استنزاف القوات الإسرائيلية على عدة أصعدة، من خلال إشغال أكثر من 100 ألف جندي وضابط إسرائيلي في جبهة الشمال.وأشار إلى أن الجبهة اللبنانية وغيرها حاضرة بقوة على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن الجيش الإسرائيلي لا يعترف بخسائره، مما جعل الحزب يقوم بتصويرها وتوثيقها.
https://sarabic.ae/20240619/نصر-الله-دخول-المقاومة-إلى-الجليل-احتمال-مطروح--1089994968.html
https://sarabic.ae/20230508/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-في-قبرص-تحاكي-حربا-على-لبنان-1076791216.html
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حسن نصر الله, قبرص, لبنان, أخبار حزب الله, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
حسن نصر الله, قبرص, لبنان, أخبار حزب الله, غزة, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس قبرص يرفض تصريحات نصر الله ويؤكد أن بلاده ليست منخرطة في أي عمليات عسكرية

00:15 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
نفى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء، انخراط بلاده في أي عمليات عسكرية في المنطقة، واصفاً تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بأنها "لا تعكس الواقع".
القاهرة - سبوتنيك. وقال خريستودوليدس في تصريحات صحافية، إن بلاده الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​"لم تتورط في أي صراع عسكري، كما أنها تضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة".
مشاهد من فيديو قصير متداول للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
نصر الله: دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح
أمس, 15:41 GMT
ورداً على سؤال عما إذا كانت لا تزال هناك قناة اتصال مع "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية، قال: "بالطبع، هناك قناة اتصال مع كل من حكومتي لبنان وإيران، وهناك قناة اتصال عبر الوسائل الدبلوماسية".
وعما إذا كان سيتواصل مع القادة الأجانب بشأن تصريحات حسن نصر الله، أوضح خريستودوليدس: "بالتأكيد عبر الوسائل الدبلوماسية. لكن، أكرر، ما تفعله جمهورية قبرص هو علني وليس خفياً".
وفي وقت سابق، حذّر نصر الله قبرص من فتْح المطارات وقواعدها العسكرية للحرب على لبنان، معتبرًا أنها ستكون "جزءًا من الحرب، وسنتعامل معها على هذا الأساس".
وأشار نصر الله إلى أن قبرص وإسرائيل تجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ 2014، وأجريت آخر مناورة في أيار/مايو 2023 في قبرص.
وتأتي تصريحات نصر الله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، موافقته على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.
وقال نصر الله إن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1948 التي يتشكل فيها حزام أمني في شمال إسرائيل وتهجير هذا العدد الكبير من السكان بسبب ضربات حزب الله.
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات في قبرص تحاكي حربا على لبنان
8 مايو 2023, 15:01 GMT
وشدد على أن هناك محاولات للفصل بين جبهتي لبنان وغزة، لكنه اعتبر أن جبهة الإسناد اللبنانية كان لها تأثير كبير في مسار المعركة ضد إسرائيل.
ولفت إلى أن عمليات حزب الله ساهمت في استنزاف القوات الإسرائيلية على عدة أصعدة، من خلال إشغال أكثر من 100 ألف جندي وضابط إسرائيلي في جبهة الشمال.
وأشار إلى أن الجبهة اللبنانية وغيرها حاضرة بقوة على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن الجيش الإسرائيلي لا يعترف بخسائره، مما جعل الحزب يقوم بتصويرها وتوثيقها.
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