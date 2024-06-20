https://sarabic.ae/20240620/غانتس-نتنياهو-يتخلى-عن-سكان-الشمال-أمام-حزب-الله-1090008501.html

غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"

غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"

سبوتنيك عربي

هاجم رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التصعيد الجاري شمالي البلاد أمام "حزب الله" اللبناني. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T10:37+0000

2024-06-20T10:37+0000

2024-06-20T10:37+0000

أخبار حزب الله

أخبار لبنان

لبنان

العالم العربي

الأخبار

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089735591_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3b8061284bb97f0a7b737b70dfe3400a.jpg

ونقل الموقع الإسرائيلي "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس أن نتنياهو لا يلتقي رؤساء سلطات بلديات ومستوطنات الشمال الإسرائيلي، وهو غير مستعد للالتزام بعودة آمنة للسكان شمالي البلاد.وحذر بيني غانتس، العضو المستقيل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، نتنياهو، من أن ما يقوم به لا يمكنه من خلالها شن حرب بهذه الطريقة أمام "حزب الله" اللبناني.ويوم الثلاثاء الماضي، أكد غانتس أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية، محذرا خلال لقائه آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240620/نائب-سابق-لرئيس-الشاباك-الإسرائيلي-مواجهة-حزب-الله-مختلفة-عن-حرب-غزة-ولا-يمكننا-القضاء-عليه-1090003335.html

https://sarabic.ae/20240620/وزير-إسرائيلي-نجهز-أنفسنا-لسيناريوهات-دفن-جماعي-استعدادا-لحرب-في-الشمال-1090007442.html

أخبار لبنان

لبنان

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل