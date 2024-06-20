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روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
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غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"
غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"
سبوتنيك عربي
هاجم رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التصعيد الجاري شمالي البلاد أمام "حزب الله" اللبناني. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T10:37+0000
2024-06-20T10:37+0000
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ونقل الموقع الإسرائيلي "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس أن نتنياهو لا يلتقي رؤساء سلطات بلديات ومستوطنات الشمال الإسرائيلي، وهو غير مستعد للالتزام بعودة آمنة للسكان شمالي البلاد.وحذر بيني غانتس، العضو المستقيل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، نتنياهو، من أن ما يقوم به لا يمكنه من خلالها شن حرب بهذه الطريقة أمام "حزب الله" اللبناني.ويوم الثلاثاء الماضي، أكد غانتس أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية، محذرا خلال لقائه آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"

10:37 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZعضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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هاجم رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التصعيد الجاري شمالي البلاد أمام "حزب الله" اللبناني.
ونقل الموقع الإسرائيلي "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس أن نتنياهو لا يلتقي رؤساء سلطات بلديات ومستوطنات الشمال الإسرائيلي، وهو غير مستعد للالتزام بعودة آمنة للسكان شمالي البلاد.
وحذر بيني غانتس، العضو المستقيل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، نتنياهو، من أن ما يقوم به لا يمكنه من خلالها شن حرب بهذه الطريقة أمام "حزب الله" اللبناني.
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ويوم الثلاثاء الماضي، أكد غانتس أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية، محذرا خلال لقائه آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.
في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".
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يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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