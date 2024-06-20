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https://sarabic.ae/20240620/كاسبرسكي-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-قانونية-ردا-على-حظر-الولايات-المتحدة-لبرامجها-1090024024.html
"كاسبرسكي" تتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ردا على حظر الولايات المتحدة لبرامجها
"كاسبرسكي" تتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ردا على حظر الولايات المتحدة لبرامجها
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الأمن السيبراني الروسية متعددة الجنسيات، مختبر كاسبرسكي، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على علاقاتها مع الشركاء والعملاء في الولايات المتحدة... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T23:41+0000
2024-06-20T23:41+0000
كاسبرسكي
شركة كاسبرسكي لاب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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جاء هذا القرار بعد أن أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس قاعدة جديدة تحظر المعاملات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع كاسبرسكي اعتبارًا من 29 سبتمبر.بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة قيودًا جديدة على تصدير منتجات كاسبرسكي وأدرجت ثلاث جهات مرتبطة بالشركة في القائمة السوداء بسبب تعاونها المزعوم مع السلطات العسكرية والاستخباراتية الروسية.وأوضحت الشركة في بيان رسمي: "إن مختبر كاسبرسكي على علم بقرار وزارة التجارة الأمريكية بحظر استخدام برامج الشركة في البلاد. من الآن فصاعدًا، ستتمكن الشركة فقط من بيع والترويج لخدمات استخبارات التهديدات وتدريب أمن المعلومات في الولايات المتحدة. يظل نشاط الشركة في البلدان الأخرى مستقرًا. وعلى الرغم من اقتراح مختبر كاسبرسكي بمراجعة منتجاته من قبل طرف ثالث مستقل، فإن وزارة التجارة الأمريكية قد اتخذت القرار على الأرجح بناءً على الوضع الجيوسياسي الحالي والمخاوف النظرية بدلاً من التقييم الفني للمنتجات."وأكدت الشركة أنها ستستخدم جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على عملياتها الحالية والعلاقات مع الشركاء والعملاء في الولايات المتحدة.يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن استمرار عمليات كاسبرسكي في البلاد يشكل خطرًا على الأمن القومي نظرًا لقدرات الحكومة الروسية الهجومية في مجال الإنترنت وتأثيرها المحتمل على عمليات الشركة.
https://sarabic.ae/20240620/الولايات-المتحدة-تحظر-برنامج-مكافحة-الفيروسات-الروسي-كاسبرسكي-1090023852.html
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كاسبرسكي, شركة كاسبرسكي لاب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كاسبرسكي, شركة كاسبرسكي لاب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"كاسبرسكي" تتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ردا على حظر الولايات المتحدة لبرامجها

23:41 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوركاسبرسكي
كاسبرسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلنت شركة الأمن السيبراني الروسية متعددة الجنسيات، مختبر كاسبرسكي، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على علاقاتها مع الشركاء والعملاء في الولايات المتحدة بعد قرار وزارة التجارة الأمريكية بحظر استخدام برامج الشركة في البلاد.
جاء هذا القرار بعد أن أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس قاعدة جديدة تحظر المعاملات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع كاسبرسكي اعتبارًا من 29 سبتمبر.
كاسبرسكي لاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
الولايات المتحدة تحظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي "كاسبرسكي"
22:35 GMT
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة قيودًا جديدة على تصدير منتجات كاسبرسكي وأدرجت ثلاث جهات مرتبطة بالشركة في القائمة السوداء بسبب تعاونها المزعوم مع السلطات العسكرية والاستخباراتية الروسية.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي: "إن مختبر كاسبرسكي على علم بقرار وزارة التجارة الأمريكية بحظر استخدام برامج الشركة في البلاد. من الآن فصاعدًا، ستتمكن الشركة فقط من بيع والترويج لخدمات استخبارات التهديدات وتدريب أمن المعلومات في الولايات المتحدة. يظل نشاط الشركة في البلدان الأخرى مستقرًا. وعلى الرغم من اقتراح مختبر كاسبرسكي بمراجعة منتجاته من قبل طرف ثالث مستقل، فإن وزارة التجارة الأمريكية قد اتخذت القرار على الأرجح بناءً على الوضع الجيوسياسي الحالي والمخاوف النظرية بدلاً من التقييم الفني للمنتجات."
وأكدت الشركة أنها ستستخدم جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على عملياتها الحالية والعلاقات مع الشركاء والعملاء في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن استمرار عمليات كاسبرسكي في البلاد يشكل خطرًا على الأمن القومي نظرًا لقدرات الحكومة الروسية الهجومية في مجال الإنترنت وتأثيرها المحتمل على عمليات الشركة.
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