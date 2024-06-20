https://sarabic.ae/20240620/مدير-مركز-سونار-أميركا-فقدت-السيطرة-على-المنطقة-ونصر-الله-هدد-قبرص-بناء-على-معلومات-مؤكدة-1090015883.html

مدير مركز "سونار": أميركا فقدت السيطرة على المنطقة ونصر الله هدد قبرص بناء على معلومات مؤكدة

مدير مركز "سونار": أميركا فقدت السيطرة على المنطقة ونصر الله هدد قبرص بناء على معلومات مؤكدة

سبوتنيك عربي

رأى مدير مركز "سونار" الإعلامي حسين مرتضى، أنّ "الإدارة الأميركية تبحث عن مصالحها وتسعى للحفاظ عليها في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تحاول منع توسّع الحرب في... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T14:14+0000

2024-06-20T14:14+0000

2024-06-20T14:14+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار حزب الله

حسن نصر الله

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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "التخبط الأميركي بدأ ينعكس بشكل واضح على أرض المعركة إذ أنها فقدت السيطرة على المنطقة وتحديدًا بعد فشل مشروعها في سوريا ومن فشل مواجهتها مع روسيا عبر أوكرانيا".وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيلي يعلم جيداً أنه في حال فُتحت حرب كبرى على لبنان، فإنّ 80% من الطائرات التي ستخرج من المطارات الإسرائيلية لن تستطيع أن تعود، وبالتالي فإن إسرائيل تقوم بتجهيز هذه المطارات في قبرص لاستقبال طائراتها، كما تقوم باستئجار بعض الأماكن لنقل عدد كبير من المستوطنين إلى هناك".وتطرّق مرتضى للحديث عن الطائرة المسيرة "الهدهد"، كاشفًا أنّ "هناك أجيال متطورة جدًا من المسيّرات قام "حزب الله" بتطويرها ولم يستخدمها حتى اللحظة"، مستذكراً "التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن أنفاق يستخدمها "حزب الله" لمواجهة إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ " "المقاومة" لا تحتاج إلى أنفاق وستخوض معركتها المقبلة من سماء إسرائيل".كما لفت مرتضى إلى "أهمية الدور الذي لعبته جبهة الإسناد اللبنانية في منع هزيمة "المقاومة الفلسطينية"، لا سيّما وأنّ نصر الله كان قد شدّد منذ اليوم الأول للحرب على أهمية عدم هزيمة حركة "حماس" وحذّر من أنّ إسرائيل ستتوجه من بعد غزة إلى لبنان".محلل لـ"سبوتنيك": صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تؤكد احتمالية توسع الحرب على جبهة لبنان

https://sarabic.ae/20240620/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090001399.html

https://sarabic.ae/20240618/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-فشل-إسرائيل-برصد-مسيرة-لـحزب-الله-صورت-أماكن-عسكرية-خطيرة؟-1089964769.html

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