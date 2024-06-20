https://sarabic.ae/20240620/موسكو-أجندة-الغرب-في-جنوب-القوقاز-لا-تلبي-دائما-مصالح-الدول-الإقليمية-1090001851.html
موسكو: أجندة الغرب في جنوب القوقاز لا تلبي دائما مصالح الدول الإقليمية
موسكو: أجندة الغرب في جنوب القوقاز لا تلبي دائما مصالح الدول الإقليمية
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، معلقًا على التعاون العسكري المتزايد بين باريس ويريفان، إن أجندة الغرب في منطقة جنوب القوقاز لا تلبي دائمًا... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T03:48+0000
2024-06-20T03:48+0000
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وقال جالوزين لوكالة "سبوتنيك": "تأتي الدول غير الإقليمية إلى جنوب القوقاز بأجندتها الخاصة التي، بشكل معتدل، لا تلبي دائمًا مصالح الدول الإقليمية. اليوم، تأتي الدول الغربية إلى جنوب القوقاز بأجندة تصادمية بشكل علني تستهدف روسيا. نحن نعتقد أن ذلك لن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة ما وراء القوقاز".وأضاف الدبلوماسي: "نعتقد أن الأمن الإقليمي يمكن تحقيقه بشكل أكثر فعالية من خلال جهود دول المنطقة المذكورة. نحن ندعو إلى المسؤولية الإقليمية سواء من حيث الأمن أو من حيث التكامل الاقتصادي في جنوب القوقاز والمناطق الأخرى".ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أرمينيا وقعت عقدًا مع فرنسا لشراء مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار، والتي تزود باريس بها كييف.
https://sarabic.ae/20230925/وزير-الداخلية-الروسي-الغرب-يريد-استغلال-الوضع-بشأن-أوكرانيا-لإخراج-روسيا-من-جنوب-القوقاز-1081394842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أرمينيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أرمينيا
موسكو: أجندة الغرب في جنوب القوقاز لا تلبي دائما مصالح الدول الإقليمية
03:48 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 03:49 GMT 20.06.2024)
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، معلقًا على التعاون العسكري المتزايد بين باريس ويريفان، إن أجندة الغرب في منطقة جنوب القوقاز لا تلبي دائمًا مصالح الدول الإقليمية.
وقال جالوزين لوكالة "سبوتنيك
": "تأتي الدول غير الإقليمية إلى جنوب القوقاز بأجندتها الخاصة التي، بشكل معتدل، لا تلبي دائمًا مصالح الدول الإقليمية. اليوم، تأتي الدول الغربية إلى جنوب القوقاز بأجندة تصادمية بشكل علني تستهدف روسيا. نحن نعتقد أن ذلك لن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة ما وراء القوقاز".
25 سبتمبر 2023, 17:30 GMT
وأضاف الدبلوماسي: "نعتقد أن الأمن الإقليمي يمكن تحقيقه بشكل أكثر فعالية من خلال جهود دول المنطقة المذكورة. نحن ندعو إلى المسؤولية الإقليمية سواء من حيث الأمن أو من حيث التكامل الاقتصادي في جنوب القوقاز
والمناطق الأخرى".
ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أرمينيا وقعت عقدًا مع فرنسا لشراء مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار، والتي تزود باريس بها كييف.