https://sarabic.ae/20240621/إصابة-9-ومقتل-2-منهم-في-حادث-إطلاق-نار-في-أركنساس-الأمريكية-1090056442.html
إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية
إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج متجر بقالة محلي في ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الجمعة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T20:00+0000
2024-06-21T20:00+0000
2024-06-21T20:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072569570_0:30:3461:1977_1920x0_80_0_0_bb62493d4a907602ea410cc04dd2bf4f.jpg
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن شرطة ولاية أركنساس، أن 9 مدنيين أصيبوا بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج محل بقالة محلي في فورديس بولاية أركنساس.وأضاف التقرير أن أحد ضباط الشرطة أصيب أيضا بالرصاص، وأصيب بجروح لا تهدد حياته.وأضافت شرطة الولاية أيضا، أن مطلق النار أصيب "بإصابة خطيرة"، بعد أن أطلق عليه الضباط النار وتم احتجازه.من ناحيتها، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، في بيان عبر منصة إكس"، إنها تم إطلاعها على حادث إطلاق النار، وهي على اتصال دائم بشرطة الولاية في مكان الحادث. وكشفت تقاريرأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ 38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل. وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".
https://sarabic.ae/20230827/مقتل-4-في-حادث-إطلاق-نار-بدوافع-عنصرية-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1080451822.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072569570_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_abbaf37e9f7c059f4b135c1ae8ae0f1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية
أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج متجر بقالة محلي في ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الجمعة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن شرطة ولاية أركنساس، أن 9 مدنيين أصيبوا بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج محل بقالة محلي في فورديس بولاية أركنساس.
وأضاف التقرير أن أحد ضباط الشرطة أصيب أيضا بالرصاص، وأصيب بجروح لا تهدد حياته.
وأضافت شرطة الولاية أيضا، أن مطلق النار أصيب "بإصابة خطيرة"، بعد أن أطلق عليه الضباط النار وتم احتجازه.
من ناحيتها، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، في بيان عبر منصة إكس"، إنها تم إطلاعها على حادث إطلاق النار، وهي على اتصال دائم بشرطة الولاية في مكان الحادث.
وكشفت تقاريرأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ 38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.
وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية
"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.
واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".