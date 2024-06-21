https://sarabic.ae/20240621/إصابة-9-ومقتل-2-منهم-في-حادث-إطلاق-نار-في-أركنساس-الأمريكية-1090056442.html

إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية

إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية

سبوتنيك عربي

أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج متجر بقالة محلي في ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الجمعة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن شرطة ولاية أركنساس، أن 9 مدنيين أصيبوا بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج محل بقالة محلي في فورديس بولاية أركنساس.وأضاف التقرير أن أحد ضباط الشرطة أصيب أيضا بالرصاص، وأصيب بجروح لا تهدد حياته.وأضافت شرطة الولاية أيضا، أن مطلق النار أصيب "بإصابة خطيرة"، بعد أن أطلق عليه الضباط النار وتم احتجازه.من ناحيتها، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، في بيان عبر منصة إكس"، إنها تم إطلاعها على حادث إطلاق النار، وهي على اتصال دائم بشرطة الولاية في مكان الحادث. وكشفت تقاريرأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ ‏‏38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.‏ وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".

https://sarabic.ae/20230827/مقتل-4-في-حادث-إطلاق-نار-بدوافع-عنصرية-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1080451822.html

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