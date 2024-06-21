إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية

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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
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10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240621/إصابة-9-ومقتل-2-منهم-في-حادث-إطلاق-نار-في-أركنساس-الأمريكية-1090056442.html
إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية
إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج متجر بقالة محلي في ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الجمعة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T20:00+0000
2024-06-21T20:00+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن شرطة ولاية أركنساس، أن 9 مدنيين أصيبوا بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج محل بقالة محلي في فورديس بولاية أركنساس.وأضاف التقرير أن أحد ضباط الشرطة أصيب أيضا بالرصاص، وأصيب بجروح لا تهدد حياته.وأضافت شرطة الولاية أيضا، أن مطلق النار أصيب "بإصابة خطيرة"، بعد أن أطلق عليه الضباط النار وتم احتجازه.من ناحيتها، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، في بيان عبر منصة إكس"، إنها تم إطلاعها على حادث إطلاق النار، وهي على اتصال دائم بشرطة الولاية في مكان الحادث. وكشفت تقاريرأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ ‏‏38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.‏ وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".
https://sarabic.ae/20230827/مقتل-4-في-حادث-إطلاق-نار-بدوافع-عنصرية-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1080451822.html
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إصابة 9 ومقتل 2 منهم في حادث إطلاق نار في أركنساس الأمريكية

20:00 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الشرطة الأمريكية
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
تابعنا عبر
أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج متجر بقالة محلي في ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الجمعة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن شرطة ولاية أركنساس، أن 9 مدنيين أصيبوا بالرصاص، قتل اثنان منهم، خارج محل بقالة محلي في فورديس بولاية أركنساس.
وأضاف التقرير أن أحد ضباط الشرطة أصيب أيضا بالرصاص، وأصيب بجروح لا تهدد حياته.
وأضافت شرطة الولاية أيضا، أن مطلق النار أصيب "بإصابة خطيرة"، بعد أن أطلق عليه الضباط النار وتم احتجازه.
من ناحيتها، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، في بيان عبر منصة إكس"، إنها تم إطلاعها على حادث إطلاق النار، وهي على اتصال دائم بشرطة الولاية في مكان الحادث.
وكشفت تقاريرأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغ ‏‏38، وهو أعلى رقم منذ عام 2006 على الأقل.‏
سيارات الشرطة في موقع إطلاق النار في جاكسونفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة، بدوافغ عنصرية، 26 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
مقتل 4 في حادث إطلاق نار بدوافع عنصرية في ولاية فلوريدا الأمريكية
27 أغسطس 2023, 05:58 GMT
وتعرّف صحيفة أمريكية في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، "حوادث إطلاق النار الجماعية"، بأنها حوادث عنف مسلح يُقتل فيها 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار.
واعتمدت الصحيفة في نتائجها، على معلومات عمليات القتل الجماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2006، وجمعتها من مصادر أمريكية مختلفة، منها جامعة "نورث إيسترن".
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
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