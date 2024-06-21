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الجيش الكوري الجنوبي يطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود
الجيش الكوري الجنوبي يطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات العسكرية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة أنها أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون لفترة وجيزة الحدود المحصنة بشكل كبير، في ثالث... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T03:00+0000
2024-06-21T03:00+0000
كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت هيئة الأركان المشتركة: "عبر عدة جنود كوريين شماليين كانوا يعملون داخل المنطقة المنزوعة السلاح على الجبهة الوسطى خط الترسيم العسكري. بعد التحذيرات الإذاعية وطلقات التحذير من قبل قواتنا العسكرية، تراجع الجنود الكوريون الشماليون إلى الشمال"، مضيفة أن الحادثة وقعت يوم الخميس حوالي الساعة 11 صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش).يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات بين الكوريتين، مما يثير مخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة. ويشار إلى أن المنطقة المنزوعة السلاح تعد واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في العالم، حيث تفصل بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953.
https://sarabic.ae/20240527/الجيش-الكوري-الجنوبي-يجري-تدريبات-بالقرب-من-حدود-كوريا-الشمالية-1089235590.html
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كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الكوري الجنوبي يطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود

03:00 GMT 21.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
تابعنا عبر
أعلنت القوات العسكرية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة أنها أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون لفترة وجيزة الحدود المحصنة بشكل كبير، في ثالث حادثة من نوعها هذا الشهر.
وقالت هيئة الأركان المشتركة: "عبر عدة جنود كوريين شماليين كانوا يعملون داخل المنطقة المنزوعة السلاح على الجبهة الوسطى خط الترسيم العسكري. بعد التحذيرات الإذاعية وطلقات التحذير من قبل قواتنا العسكرية، تراجع الجنود الكوريون الشماليون إلى الشمال"، مضيفة أن الحادثة وقعت يوم الخميس حوالي الساعة 11 صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش).
العرض العسكري الأول منذ 10 سنوات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات بالقرب من حدود كوريا الشمالية
27 مايو, 07:26 GMT
يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات بين الكوريتين، مما يثير مخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة.
ويشار إلى أن المنطقة المنزوعة السلاح تعد واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في العالم، حيث تفصل بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953.
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