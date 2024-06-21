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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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10 د
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09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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183 د
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27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240621/الصحة-العالمية-تحذر-من-حقن-تنحيف-قاتلة-1090050784.html
"الصحة العالمية" تحذر من حقن تنحيف قاتلة
"الصحة العالمية" تحذر من حقن تنحيف قاتلة
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت حقن تنحيف مزيفة قد يكون لها تأثير قاتل، محذرةً مواطني عدة دول من تعاطيها. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T14:54+0000
2024-06-21T14:54+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المنظمة العالمية، أن من بين أبرز الدول التي تم اكتشاف الحقن المزيفة فيها هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل، مشيرةً إلى أنه يتم توفير هذه الحقن في سلسلة التوريد المنظمة، ما يعني أنه قد تم توفيرها من قبل عيادات أو أطباء شرعيين.وأصدرت المنظمة تحذيرا عاجلا من أن هذه المنتجات المزيفة تحتوي على مكونات ضارة أو مجهولة، ما يعرض حياة مستخدميها للخطر، داعيةً الجهات التنظيمية إلى الحيطة والحذر بشأن دفعات من حقن "أوزيمبيك" وغيرها من حقن إنقاص الوزن.وكان علماء أمريكيون قد تمكنوا، العام الماضي، من تطوير دواء يسمح للأشخاص بتناول الحلويات بالكميات، التي يرغبون فيها دون زيادة الوزن بشكل كبير.ووفقا لموقع "تراست ماي سيانس" الطبي، طور الباحثون بديلا محتملا أقل تقييدا في شكل دواء تخسيس جديد سيكون فعالا دون قيود غذائية.تظهر نتائج واعدة في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون والسكريات، فإن الجزيء الجديد سيمنع زيادة الوزن بشكل فعال مع القضاء على التغيرات غير المرغوب فيها في الكبد.وأضاف الموقع أن الدواء يمنع نشاط الجين المسؤول عن نقل المغنيسيوم إلى الميتوكوندريا في خلايا الجسم ويسمح لها باستقلاب الدهون والسكريات بكفاءة أكبر.يشار إلى أن زيادة الوزن هي نتيجة عدم التوازن بين استهلاك الطاقة وإنفاقها. لذلك، فإن الاضطرابات الأيضية المرتبطة بزيادة الوزن عادة ما تكون مصحوبة بخلل وظيفي في الميتوكوندريا - مراكز القوة في أجسامنا. ثم صاغ الباحثون فرضية أن هذا الخلل الوظيفي سيكون أحد العوامل المرضية الرئيسية للاضطرابات المرتبطة بالسمنة.
https://sarabic.ae/20240606/دراسة-أدوية-إنقاص-الوزن-قد-تحارب-السرطان-1089590301.html
https://sarabic.ae/20240302/دراسة-أكثر-من-مليار-شخص-حول-العالم-يعانون-من-السمنة-1086602030.html
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الصحة, علوم, الأخبار, منوعات
الصحة, علوم, الأخبار, منوعات

"الصحة العالمية" تحذر من حقن تنحيف قاتلة

14:54 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورحقنة
حقنة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت حقن تنحيف مزيفة قد يكون لها تأثير قاتل، محذرةً مواطني عدة دول من تعاطيها.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المنظمة العالمية، أن من بين أبرز الدول التي تم اكتشاف الحقن المزيفة فيها هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل، مشيرةً إلى أنه يتم توفير هذه الحقن في سلسلة التوريد المنظمة، ما يعني أنه قد تم توفيرها من قبل عيادات أو أطباء شرعيين.
وأصدرت المنظمة تحذيرا عاجلا من أن هذه المنتجات المزيفة تحتوي على مكونات ضارة أو مجهولة، ما يعرض حياة مستخدميها للخطر، داعيةً الجهات التنظيمية إلى الحيطة والحذر بشأن دفعات من حقن "أوزيمبيك" وغيرها من حقن إنقاص الوزن.
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وكان علماء أمريكيون قد تمكنوا، العام الماضي، من تطوير دواء يسمح للأشخاص بتناول الحلويات بالكميات، التي يرغبون فيها دون زيادة الوزن بشكل كبير.
ووفقا لموقع "تراست ماي سيانس" الطبي، طور الباحثون بديلا محتملا أقل تقييدا في شكل دواء تخسيس جديد سيكون فعالا دون قيود غذائية.
تظهر نتائج واعدة في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون والسكريات، فإن الجزيء الجديد سيمنع زيادة الوزن بشكل فعال مع القضاء على التغيرات غير المرغوب فيها في الكبد.
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وأضاف الموقع أن الدواء يمنع نشاط الجين المسؤول عن نقل المغنيسيوم إلى الميتوكوندريا في خلايا الجسم ويسمح لها باستقلاب الدهون والسكريات بكفاءة أكبر.
يشار إلى أن زيادة الوزن هي نتيجة عدم التوازن بين استهلاك الطاقة وإنفاقها. لذلك، فإن الاضطرابات الأيضية المرتبطة بزيادة الوزن عادة ما تكون مصحوبة بخلل وظيفي في الميتوكوندريا - مراكز القوة في أجسامنا. ثم صاغ الباحثون فرضية أن هذا الخلل الوظيفي سيكون أحد العوامل المرضية الرئيسية للاضطرابات المرتبطة بالسمنة.
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