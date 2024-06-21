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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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المقهى الثقافي
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ترامب: الحديث عن توسع الناتو إلى حدود روسيا "استفزازي"
ترامب: الحديث عن توسع الناتو إلى حدود روسيا "استفزازي"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، أن احتمال توسع الناتو إلى حدود روسيا كان دائماً مفهوماً أنه خارج الطاولة وأن هذا الخطاب الآن يعتبر... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T00:25+0000
2024-06-21T00:25+0000
ترامب
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في في مقابلة مع بودكاست "أول إن" الذي بث يوم الخميس: "هم لا يريدون ذلك، وكان ذلك دائماً مفهوماً، وحتى قبل بوتين. كان دائماً مفهوماً أن هذا كان ممنوعاً... كان ذلك استفزازياً جداً، والآن هو أكثر استفزازاً".وأضاف ترامب أنه من المفهوم أن تكون روسيا منزعجة من وجود قوات الناتو على حدودها، مشيراً إلى أن توسع الناتو شرقاً هو سبب رئيسي للصراع، وأن خطاب الرئيس بايدن حول رؤية أوكرانيا الانضمام في نهاية المطاف إلى الناتو يعتبر أكثر استفزازاً.وقال ترامب: "كان بايدن يقول كل الأشياء الخاطئة ومن بين الأشياء الخاطئة التي كان يقولها: 'أوكرانيا ستدخل الناتو'... بايدن، كان يقول عكس ما كان يجب قوله في رأيي... وما زال يقول ذلك".بالإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إذا عاد إلى البيت الأبي
https://sarabic.ae/20240311/موجات-توسع-الناتو-1086862629.html
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ترامب, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الحديث عن توسع الناتو إلى حدود روسيا "استفزازي"

00:25 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، أن احتمال توسع الناتو إلى حدود روسيا كان دائماً مفهوماً أنه خارج الطاولة وأن هذا الخطاب الآن يعتبر استفزازياً.
وقال ترامب في في مقابلة مع بودكاست "أول إن" الذي بث يوم الخميس: "هم لا يريدون ذلك، وكان ذلك دائماً مفهوماً، وحتى قبل بوتين. كان دائماً مفهوماً أن هذا كان ممنوعاً... كان ذلك استفزازياً جداً، والآن هو أكثر استفزازاً".
موجات توسع الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
وسائط متعددة
موجات توسع "الناتو"
11 مارس, 09:19 GMT
وأضاف ترامب أنه من المفهوم أن تكون روسيا منزعجة من وجود قوات الناتو على حدودها، مشيراً إلى أن توسع الناتو شرقاً هو سبب رئيسي للصراع، وأن خطاب الرئيس بايدن حول رؤية أوكرانيا الانضمام في نهاية المطاف إلى الناتو يعتبر أكثر استفزازاً.
وقال ترامب: "كان بايدن يقول كل الأشياء الخاطئة ومن بين الأشياء الخاطئة التي كان يقولها: 'أوكرانيا ستدخل الناتو'... بايدن، كان يقول عكس ما كان يجب قوله في رأيي... وما زال يقول ذلك".
بالإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إذا عاد إلى البيت الأبي
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