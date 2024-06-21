https://sarabic.ae/20240621/ترامب-الحديث-عن-توسع-الناتو-إلى-حدود-روسيا-استفزازي-1090024591.html
ترامب: الحديث عن توسع الناتو إلى حدود روسيا "استفزازي"
ترامب: الحديث عن توسع الناتو إلى حدود روسيا "استفزازي"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، أن احتمال توسع الناتو إلى حدود روسيا كان دائماً مفهوماً أنه خارج الطاولة وأن هذا الخطاب الآن يعتبر... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T00:25+0000
2024-06-21T00:25+0000
2024-06-21T00:25+0000
ترامب
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089395390_0:0:1478:832_1920x0_80_0_0_73a382410d4d5c48fde08868fe94975f.jpg
وقال ترامب في في مقابلة مع بودكاست "أول إن" الذي بث يوم الخميس: "هم لا يريدون ذلك، وكان ذلك دائماً مفهوماً، وحتى قبل بوتين. كان دائماً مفهوماً أن هذا كان ممنوعاً... كان ذلك استفزازياً جداً، والآن هو أكثر استفزازاً".وأضاف ترامب أنه من المفهوم أن تكون روسيا منزعجة من وجود قوات الناتو على حدودها، مشيراً إلى أن توسع الناتو شرقاً هو سبب رئيسي للصراع، وأن خطاب الرئيس بايدن حول رؤية أوكرانيا الانضمام في نهاية المطاف إلى الناتو يعتبر أكثر استفزازاً.وقال ترامب: "كان بايدن يقول كل الأشياء الخاطئة ومن بين الأشياء الخاطئة التي كان يقولها: 'أوكرانيا ستدخل الناتو'... بايدن، كان يقول عكس ما كان يجب قوله في رأيي... وما زال يقول ذلك".بالإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إذا عاد إلى البيت الأبي
https://sarabic.ae/20240311/موجات-توسع-الناتو-1086862629.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الحديث عن توسع الناتو إلى حدود روسيا "استفزازي"
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، أن احتمال توسع الناتو إلى حدود روسيا كان دائماً مفهوماً أنه خارج الطاولة وأن هذا الخطاب الآن يعتبر استفزازياً.
وقال ترامب في في مقابلة مع بودكاست "أول إن" الذي بث يوم الخميس: "هم لا يريدون ذلك، وكان ذلك دائماً مفهوماً، وحتى قبل بوتين. كان دائماً مفهوماً أن هذا كان ممنوعاً... كان ذلك استفزازياً جداً، والآن هو أكثر استفزازاً".
وأضاف ترامب أنه من المفهوم أن تكون روسيا منزعجة من وجود قوات الناتو على حدودها، مشيراً إلى أن توسع الناتو
شرقاً هو سبب رئيسي للصراع، وأن خطاب الرئيس بايدن حول رؤية أوكرانيا الانضمام في نهاية المطاف إلى الناتو يعتبر أكثر استفزازاً.
وقال ترامب: "كان بايدن يقول كل الأشياء الخاطئة ومن بين الأشياء الخاطئة التي كان يقولها: 'أوكرانيا ستدخل الناتو'... بايدن، كان يقول عكس ما كان يجب قوله في رأيي... وما زال يقول ذلك".
بالإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا إذا عاد إلى البيت الأبي