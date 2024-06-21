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تونس.. إقالة وزير الشؤون الدينية بعد وفاة 49 حاجا
تونس.. إقالة وزير الشؤون الدينية بعد وفاة 49 حاجا
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أنه تقرر إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتأتي إقالة وزير الشؤون الدينية، على إثر وفاة 49 من الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة، 5 منهم ضمن البعثة الرسمية للحجيج التونسيين، والبقية كانوا ضمن الحجيج الذين سافروا بتأشيرة سياحية.وكان وزير الشؤون الدينية في تونس، إبراهيم الشائبي، صرح قبل إقالته، أن "التقصير قد يكون موجودا، وأنه لا يبرّأ أحدا"، وفق تعبيره.وتابع أن "الوزارة ستقوم بالتقييم، ومن قصّر سينال جزاءه"، وأكد وقوع إخلالات بسبب الازدحام الشديد، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا.كما لفت الشائبي إلى أن الحجيج التونسيين عموما متقدّمون في السن ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة، لافتا إلى أن وجود حاج يعاني من مرض ألزهايمر، وقد أخفى ابنه المرافق له عن الوزارة هذه المعلومة، وما زال هذا الحاج حتى الآن تائها. وشدّد الوزير التونسي كذلك على عدم إرسال الأبناء لآبائهم إلى الحج، وهم كبار في السن.يشار إلى أن موسم الحج للعام الحالي، تزامن مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة ووجود أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
https://sarabic.ae/20240618/الخارجية-التونسية-تعلن-وفاة-35-حاجا-خلال-أدائهم-فريضة-الحج-1089968855.html
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تونس.. إقالة وزير الشؤون الدينية بعد وفاة 49 حاجا

16:21 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / Fadel Sennaالمصلون المسلمون يلمسون الركن "اليماني" الجنوبي من الكعبة، أقدس ضريح إسلامي، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية
المصلون المسلمون يلمسون الركن اليماني الجنوبي من الكعبة، أقدس ضريح إسلامي، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
المصلون المسلمون يلمسون الركن "اليماني" الجنوبي من الكعبة، أقدس ضريح إسلامي، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية
© AFP 2023 / Fadel Senna
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أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أنه تقرر إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي.
جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وتأتي إقالة وزير الشؤون الدينية، على إثر وفاة 49 من الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة، 5 منهم ضمن البعثة الرسمية للحجيج التونسيين، والبقية كانوا ضمن الحجيج الذين سافروا بتأشيرة سياحية.
وكان وزير الشؤون الدينية في تونس، إبراهيم الشائبي، صرح قبل إقالته، أن "التقصير قد يكون موجودا، وأنه لا يبرّأ أحدا"، وفق تعبيره.
وتابع أن "الوزارة ستقوم بالتقييم، ومن قصّر سينال جزاءه"، وأكد وقوع إخلالات بسبب الازدحام الشديد، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا.
المصلون يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مع وصول الحجاج قبل أداء فريضة الحج السنوية، 4 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
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18 يونيو, 17:10 GMT
كما لفت الشائبي إلى أن الحجيج التونسيين عموما متقدّمون في السن ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة، لافتا إلى أن وجود حاج يعاني من مرض ألزهايمر، وقد أخفى ابنه المرافق له عن الوزارة هذه المعلومة، وما زال هذا الحاج حتى الآن تائها.
وشدّد الوزير التونسي كذلك على عدم إرسال الأبناء لآبائهم إلى الحج، وهم كبار في السن.
يشار إلى أن موسم الحج للعام الحالي، تزامن مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة ووجود أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
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