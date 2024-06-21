https://sarabic.ae/20240621/حدث-ضخم-يجري-في-السعودية-وجوائز-هي-الأضخم-في-العالم-1090028083.html
حدث ضخم يجري في السعودية وجوائز هي الأضخم في العالم
حدث ضخم يجري في السعودية وجوائز هي الأضخم في العالم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بمشاركة 30 فريقا عالميا وبجوائز هي الأضخم في العالم... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T07:13+0000
2024-06-21T07:13+0000
2024-06-21T07:13+0000
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ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو بتعليق كتب فيه "مهم" معلنا استضافة "البوليفارد" في العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم.وقال في مقطع الفيديو: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف، في عالم الـGaming".وأوضح أن مجموع جوائز البطولة تقدر بـ 60 مليون دولار، مشيرا إلى إقامة حفلات غنائية ومسرحيات في "البوليفارد".
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السعودية, العالم العربي
حدث ضخم يجري في السعودية وجوائز هي الأضخم في العالم
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بمشاركة 30 فريقا عالميا وبجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.
ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو بتعليق كتب فيه "مهم" معلنا استضافة "البوليفارد" في العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم.
وقال في مقطع الفيديو: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف، في عالم الـGaming".
وأوضح أن مجموع جوائز البطولة تقدر بـ 60 مليون دولار، مشيرا إلى إقامة حفلات غنائية ومسرحيات في "البوليفارد".