صواريخ "بال" الساحلية الروسية تصل إلى كامتشاتكا... فيديو
07:41 GMT 21.06.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 21.06.2024)
© Sputnik . Евгений Одиноков/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" في كامتشاتكا اتخذت مواقعها لضرب مجموعة هبوط محاكاة لسفن العدو خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ الروسي.
وقالت الدفاع: "ستقوم منظومات الصواريخ "بال" بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو الوهمي في إطار مناورة ثنائية لأسطول المحيط الهادئ".
ويشار إلى أن الأطقم القتالية لفرقة منظومة صواريخ "بال" التابعة لأسطول المحيط الهادئ توجهت إلى منطقة التمركز في كامتشاتكا في إطار التدريبات الثنائية لمجموعات قوات الأسطول التي بدأت في وقت سابق. وقد سارت الأطقم عبر التضاريس الوعرة.
صواريخ "بال" الساحلية تصل إلى كامتشاتكا كجزء من مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 21, 2024
ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأنه أثناء التدريبات، ستعمل قاذفات "بال" المتنقلة على تنفيذ خوارزمية للحصول على الهدف وضرب مجموعة إنزال من سفن عدو مشروط بإطلاق الصواريخ التدريبية (الإلكترونية) pic.twitter.com/rUx2vzUWQD
ذكرت الدفاع الروسية أنه أثناء التدريبات، ستعمل قاذفات "بال" المتنقلة على خوارزمية تلقي تحديد الهدف وضرب مجموعة إنزال لسفن عدو افتراضي بإطلاق الصواريخ التدريبية (الإلكترونية).
19 يونيو, 16:54 GMT
وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، صباح يوم أمس الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.
. وتشارك أيضًا في التدريبات وحدات من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وأطقم قتالية من أنظمة الصواريخ "بال" و"باستيون".