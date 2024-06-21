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صواريخ "بال" الساحلية الروسية تصل إلى كامتشاتكا... فيديو
صواريخ "بال" الساحلية الروسية تصل إلى كامتشاتكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" في كامتشاتكا اتخذت مواقعها لضرب مجموعة هبوط محاكاة لسفن العدو خلال تدريبات أسطول... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T07:41+0000
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روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع: "ستقوم منظومات الصواريخ "بال" بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو الوهمي في إطار مناورة ثنائية لأسطول المحيط الهادئ".ذكرت الدفاع الروسية أنه أثناء التدريبات، ستعمل قاذفات "بال" المتنقلة على خوارزمية تلقي تحديد الهدف وضرب مجموعة إنزال لسفن عدو افتراضي بإطلاق الصواريخ التدريبية (الإلكترونية).وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، صباح يوم أمس الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.. وتشارك أيضًا في التدريبات وحدات من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وأطقم قتالية من أنظمة الصواريخ "بال" و"باستيون".روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
https://sarabic.ae/20240619/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تنفيذ-مناورات-قتالية-في-كامتشاتكا-فيديو-1089996254.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ "بال" الساحلية الروسية تصل إلى كامتشاتكا... فيديو

07:41 GMT 21.06.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 21.06.2024)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "بال"
منظومة صواريخ بال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" في كامتشاتكا اتخذت مواقعها لضرب مجموعة هبوط محاكاة لسفن العدو خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ الروسي.
وقالت الدفاع: "ستقوم منظومات الصواريخ "بال" بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو الوهمي في إطار مناورة ثنائية لأسطول المحيط الهادئ".

ويشار إلى أن الأطقم القتالية لفرقة منظومة صواريخ "بال" التابعة لأسطول المحيط الهادئ توجهت إلى منطقة التمركز في كامتشاتكا في إطار التدريبات الثنائية لمجموعات قوات الأسطول التي بدأت في وقت سابق. وقد سارت الأطقم عبر التضاريس الوعرة.

ذكرت الدفاع الروسية أنه أثناء التدريبات، ستعمل قاذفات "بال" المتنقلة على خوارزمية تلقي تحديد الهدف وضرب مجموعة إنزال لسفن عدو افتراضي بإطلاق الصواريخ التدريبية (الإلكترونية).
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديو
19 يونيو, 16:54 GMT
وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، صباح يوم أمس الثلاثاء، بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة.
. وتشارك أيضًا في التدريبات وحدات من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وأطقم قتالية من أنظمة الصواريخ "بال" و"باستيون".
روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
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