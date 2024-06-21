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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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27 د
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240621/مجلس-النواب-الليبي-بعض-الأطراف-الدولية-لا-ترى-إلا-مصالحها-الضيقة-1090052348.html
مجلس النواب الليبي: بعض الأطراف الدولية لا ترى إلا مصالحها الضيقة
مجلس النواب الليبي: بعض الأطراف الدولية لا ترى إلا مصالحها الضيقة
سبوتنيك عربي
أبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من عدم فهم الحالة الليبية لدى بعض الأطراف الدولية التي وصفها البيان بأنها لا ترى إلا مصالحها الضيقة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:44+0000
2024-06-21T15:44+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة في مدينة بنغازي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال إنه "على الرغم من تكليف ثمانية مبعوثين دوليين إلى ليبيا لم يتم الوصول إلى خارطة تخرج ليبيا من أزمتها". وأكد البيان أن مجلس النواب صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات 6+6 التي تنص على تشكيل حكومة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوم من منحها الثقة". وأعرب مجلس النواب الليبي استغرابه بشأن كلمة المندوب دولة السودان بمجلس الأمن الدولي، الذي زج بـ "اسم ليبيا" في الصراع المسلح بين الاشقاء في دولة السودان. وأكد مجلس النواب بأن هذه الاتهامات باطلة، ودعا الأخوة في دولة السودان إلى إعلاء صوت العقل، وبأن مجلس النواب الليبي على استعداد لفتح حوار بينهم في ليبيا حقنا للدماء، والإصلاح بين الأخوة الأشقاء.وفي وقت سابق، أعربت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أمس الخميس، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس، والذي اتهم فيها الحكومة بدعم أحد أطراف النزاع الداخلي في السودان على حساب الآخر. وأكدت الحكومة الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "السودان يشهد منذ شهر نيسان/ أبريل العام الماضي نزاعاً مسلحاً وحرباً داخلية أدت إلى انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية وصلت حد التطهير العرقي، مما حول الحياة هناك إلى كابوس مرعب للسكان الأبرياء وأجبر الملايين منهم على النزوح داخلياً وخارجياً بحثاً عن الأمان".وأشارت الحكومة إلى "تجاهل ممثل السودان لدور القوات المسلحة العربية الليبية في تأمين الحدود مع السودان والدول المجاورة"، مستنكرةً "التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة التي رفضتها جملة وتفصيلاً".وأوضحت الحكومة الليبية أنها "تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، محذرة "جميع الأطراف من الزج بليبيا وسلطاتها الأمنية والعسكرية في النزاع الداخلي السوداني".وأكدت الحكومة الليبية: "بدعم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اتخذت خطوات فعالة لاستقبال اللاجئين والنازحين السودانيين، حيث شكلت لجاناً تنفيذية مختصة لتقديم الدعم الطبي والغذائي وتأمين أماكن الإيواء بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
https://sarabic.ae/20240615/خبراء-يحذرون-من-تحول-ليبيا-لـملاذ-آمن-للمهاجرين-والهاربين-من-الأحكام-الجنائية-1089882743.html
https://sarabic.ae/20240613/برلماني-ليبي-لسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-على-روسيا-لا-تؤثر-على-علاقاتها-التجارية-مع-ليبيا-1089805263.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار

مجلس النواب الليبي: بعض الأطراف الدولية لا ترى إلا مصالحها الضيقة

15:44 GMT 21.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من عدم فهم الحالة الليبية لدى بعض الأطراف الدولية التي وصفها البيان بأنها لا ترى إلا مصالحها الضيقة.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة في مدينة بنغازي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال إنه "على الرغم من تكليف ثمانية مبعوثين دوليين إلى ليبيا لم يتم الوصول إلى خارطة تخرج ليبيا من أزمتها".
وأكد البيان أن مجلس النواب صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات 6+6 التي تنص على تشكيل حكومة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوم من منحها الثقة".
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15 يونيو, 07:15 GMT
وأعرب مجلس النواب الليبي استغرابه بشأن كلمة المندوب دولة السودان بمجلس الأمن الدولي، الذي زج بـ "اسم ليبيا" في الصراع المسلح بين الاشقاء في دولة السودان.
وأكد مجلس النواب بأن هذه الاتهامات باطلة، ودعا الأخوة في دولة السودان إلى إعلاء صوت العقل، وبأن مجلس النواب الليبي على استعداد لفتح حوار بينهم في ليبيا حقنا للدماء، والإصلاح بين الأخوة الأشقاء.
وفي وقت سابق، أعربت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أمس الخميس، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس، والذي اتهم فيها الحكومة بدعم أحد أطراف النزاع الداخلي في السودان على حساب الآخر.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "السودان يشهد منذ شهر نيسان/ أبريل العام الماضي نزاعاً مسلحاً وحرباً داخلية أدت إلى انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية وصلت حد التطهير العرقي، مما حول الحياة هناك إلى كابوس مرعب للسكان الأبرياء وأجبر الملايين منهم على النزوح داخلياً وخارجياً بحثاً عن الأمان".
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وأشارت الحكومة إلى "تجاهل ممثل السودان لدور القوات المسلحة العربية الليبية في تأمين الحدود مع السودان والدول المجاورة"، مستنكرةً "التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة التي رفضتها جملة وتفصيلاً".
وأوضحت الحكومة الليبية أنها "تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، محذرة "جميع الأطراف من الزج بليبيا وسلطاتها الأمنية والعسكرية في النزاع الداخلي السوداني".
وأكدت الحكومة الليبية: "بدعم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اتخذت خطوات فعالة لاستقبال اللاجئين والنازحين السودانيين، حيث شكلت لجاناً تنفيذية مختصة لتقديم الدعم الطبي والغذائي وتأمين أماكن الإيواء بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
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