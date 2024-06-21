https://sarabic.ae/20240621/مراسل-سبوتنيك-عدوان-يستهدف-ريف-مدينة-البوكمال-السورية-الحدودية-مع-العراق-1090056006.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان يستهدف ريف مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق
مراسل "سبوتنيك": عدوان يستهدف ريف مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن عدوانا استهدف ريف مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T19:44+0000
2024-06-21T19:44+0000
2024-06-21T19:44+0000
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حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": عدوان يستهدف ريف مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن عدوانا استهدف ريف مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق.