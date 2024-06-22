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إيران تلغي حكم الإعدام بحق مغني الـ"راب" توماج صالحي
إيران تلغي حكم الإعدام بحق مغني الـ"راب" توماج صالحي
سبوتنيك عربي
ألغت المحكمة العليا في إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر بحق مغني الـ"راب" الشهير توماج صالحي، المسجون منذ أكثر من عام ونصف العام، بسبب دعمه لحركة... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T12:07+0000
2024-06-22T12:07+0000
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وقال المحامي أمير رئيسيان، في منشور عب منصة "إكس"، إنه "تم إلغاء حكم الإعدام على مغني الراب، وفقًا لقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا، وستتم إحالة القضية إلى محكمة مماثلة".وشهدت إيران، في عام 2022، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الشابة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران ومدن إيرانية عدة، النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بـ"الإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن"وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).فيما أجرى الرئيس الإيراني، حينها إبراهيم رئيسي، اتصالا بأسرة مهسا أميني، في أعقاب وفاتها، عبّر خلاله عن مواساته وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدا بمتابعته للقضية حتى تتوضح ملابساتها.وخلص تقرير الطب الشرعي الإيراني، إلى أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني، لم تتوف نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها، بحسب التقرير.
https://sarabic.ae/20221008/الطب-الشرعي-الإيراني-تأكيد-سبب-وفاة-مهسا-أميني-من-قبل-19-طبيبا-متخصصا-1068756280.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تلغي حكم الإعدام بحق مغني الـ"راب" توماج صالحي

12:07 GMT 22.06.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
ألغت المحكمة العليا في إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر بحق مغني الـ"راب" الشهير توماج صالحي، المسجون منذ أكثر من عام ونصف العام، بسبب دعمه لحركة الاحتجاج، التي اندلعت عام 2022 في البلاد، عقب وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال المحامي أمير رئيسيان، في منشور عب منصة "إكس"، إنه "تم إلغاء حكم الإعدام على مغني الراب، وفقًا لقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا، وستتم إحالة القضية إلى محكمة مماثلة".
وشهدت إيران، في عام 2022، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الشابة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأضرم محتجون في طهران ومدن إيرانية عدة، النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بـ"الإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن"وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
الطب الشرعي الإيراني: تأكيد سبب وفاة مهسا أميني من قبل 19 طبيبا متخصصا
8 أكتوبر 2022, 03:28 GMT
فيما أجرى الرئيس الإيراني، حينها إبراهيم رئيسي، اتصالا بأسرة مهسا أميني، في أعقاب وفاتها، عبّر خلاله عن مواساته وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدا بمتابعته للقضية حتى تتوضح ملابساتها.
وخلص تقرير الطب الشرعي الإيراني، إلى أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني، لم تتوف نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها، بحسب التقرير.
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