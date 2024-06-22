https://sarabic.ae/20240622/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-أمريكا-على-وشك-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-للتلاعب-بالوعي-1090075031.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: أمريكا على وشك استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوعي
الاستخبارات الخارجية الروسية: أمريكا على وشك استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوعي
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن أجهزة المخابرات الأمريكية على وشك استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوعي العام في البلدان التي لا... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T15:26+0000
2024-06-22T15:26+0000
2024-06-22T15:26+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102719/45/1027194527_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_7d1eed7d3d98380679beda782c7115f7.jpg
وقال خلال مقابلة: "أجهزة المخابرات الأمريكية على وشك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتلاعب بالوعي العام في تلك البلدان التي لا تحبها الولايات المتحدة".وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية طلبت بالفعل نحو 150 مشروعًا في مجال الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض.وأوضح أن هذا يمكن أن يصبح مشكلة خطيرة للغاية للبشرية جمعاء.وفي وقت سابق، أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مارك زوكربيرغ، أنه سيضخ أكثر من 10 مليارات دولار في البنية التحتية للحوسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي العام، الذي يمكنه مجاراة البشر أو تجاوزهم عبر مجموعة من المهام التي تتطلب جهدًا إدراكيًا.وأضاف زوكربيرغ: "من الواضح أن الجيل القادم من الخدمات يتطلب بناء ذكاء عام كامل، وبناء أفضل مساعدي الذكاء الاصطناعي، وذكاء اصطناعي للمبدعين، وذكاء اصطناعي للشركات، والمزيد الذي يحتاج إلى خدمات في كل مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي".
https://sarabic.ae/20240524/شركة-تكشف-عن-نظام-لزراعة-رأس-بشري-بواسطة-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1089180853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102719/45/1027194527_56:0:1865:1357_1920x0_80_0_0_bd2bb4fd1d76215dbb454b9c9bb1e025.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: أمريكا على وشك استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوعي
صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن أجهزة المخابرات الأمريكية على وشك استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوعي العام في البلدان التي لا تحبها، وهذا يهدد بأن يصبح مشكلة خطيرة للبشرية جمعاء.
وقال خلال مقابلة: "أجهزة المخابرات الأمريكية على وشك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتلاعب بالوعي العام في تلك البلدان التي لا تحبها الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية طلبت بالفعل نحو 150 مشروعًا في مجال الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض.
وأوضح أن هذا يمكن أن يصبح مشكلة خطيرة للغاية للبشرية جمعاء.
وفي وقت سابق، أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مارك زوكربيرغ، أنه سيضخ أكثر من 10 مليارات دولار في البنية التحتية
للحوسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي العام، الذي يمكنه مجاراة البشر أو تجاوزهم عبر مجموعة من المهام التي تتطلب جهدًا إدراكيًا.
وأضاف زوكربيرغ: "من الواضح أن الجيل القادم من الخدمات يتطلب بناء ذكاء عام كامل، وبناء أفضل مساعدي الذكاء الاصطناعي، وذكاء اصطناعي للمبدعين، وذكاء اصطناعي للشركات، والمزيد الذي يحتاج إلى خدمات في كل مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي".