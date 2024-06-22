https://sarabic.ae/20240622/سوريا-طائرات-مسيرة-انتحارية-تهاجم-قاعدة-التنف-الأمريكية-للمرة-الثانية-خلال-ساعات--عاجل-1090082698.html
سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة التنف الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات -عاجل
سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة التنف الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات -عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم السبت، أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة التنف الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية خلال ساعات 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T21:50+0000
2024-06-22T21:50+0000
2024-06-22T21:51+0000
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الجيش الأمريكي, العالم العربي, حصري
الجيش الأمريكي, العالم العربي, حصري
سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة التنف الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات -عاجل
21:50 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 21:51 GMT 22.06.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم السبت، أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة التنف الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية خلال ساعات