https://sarabic.ae/20240622/عشرات-القتلى-وإجلاء-الآلاف-مع-استمرار-هطول-الأمطار-الغزيرة-على-أمريكا-الوسطى-1090058389.html
عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى
عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم واضطر آلاف إلى ترك منازلهم مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أمريكا الوسطى، رفعت منسوب المياه في بعض الأنهار وتسببت في تدمير... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T02:55+0000
2024-06-22T02:55+0000
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في السلفادور قالت السلطات المحلية، إن عدد من لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 19، من بينهم ستة أطفال، بينما لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.وذكرت السلطات في غواتيمالا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم إجلاء نحو 11 ألف شخص بينما لا يزال 380 تقريبا في ملاجئ مؤقتة وتعرض 300 شخص لأضرار بالغة إلى جانب تدمير أربعة جسور.وفي هندوراس المجاورة، أشارت السلطات إلى وفاة شخص وإجلاء أكثر من 1200، منهم 300 تقريبا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .وأضافت أن الأمطار تسببت في عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلا.وفي المكسيك، تتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد، ولا سيما عبر أجزاء من سواحل المحيطين الهادي والأطلسي وكذلك في المناطق الداخلية.ودفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصا من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا الخميس الماضي، لكنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20240602/طوارىء-في-ألمانيا-بسبب-الفيضانات--1089429605.html
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العالم, هندوراس, أخبار المكسيك, غواتيمالا
العالم, هندوراس, أخبار المكسيك, غواتيمالا
عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم واضطر آلاف إلى ترك منازلهم مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أمريكا الوسطى، رفعت منسوب المياه في بعض الأنهار وتسببت في تدمير منازل وانهيارات أرضية.
في السلفادور قالت السلطات المحلية، إن عدد من لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 19، من بينهم ستة أطفال، بينما لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.
وذكرت السلطات في غواتيمالا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم
وتم إجلاء نحو 11 ألف شخص بينما لا يزال 380 تقريبا في ملاجئ مؤقتة وتعرض 300 شخص لأضرار بالغة إلى جانب تدمير أربعة جسور.
وفي هندوراس المجاورة، أشارت السلطات إلى وفاة شخص وإجلاء أكثر من 1200، منهم 300 تقريبا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .
وأضافت أن الأمطار تسببت في عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلا.
وفي المكسيك، تتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد، ولا سيما عبر أجزاء من سواحل المحيطين الهادي والأطلسي وكذلك في المناطق الداخلية.
ودفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصا من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا الخميس الماضي، لكنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء البلاد.