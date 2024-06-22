https://sarabic.ae/20240622/عشرات-القتلى-وإجلاء-الآلاف-مع-استمرار-هطول-الأمطار-الغزيرة-على-أمريكا-الوسطى-1090058389.html

عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى

عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى

سبوتنيك عربي

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم واضطر آلاف إلى ترك منازلهم مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أمريكا الوسطى، رفعت منسوب المياه في بعض الأنهار وتسببت في تدمير... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T02:55+0000

2024-06-22T02:55+0000

2024-06-22T02:55+0000

العالم

هندوراس

أخبار المكسيك

غواتيمالا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/01/1079655600_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ed217406de9321a107a60aa12d973d19.jpg

في السلفادور قالت السلطات المحلية، إن عدد من لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 19، من بينهم ستة أطفال، بينما لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.وذكرت السلطات في غواتيمالا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم إجلاء نحو 11 ألف شخص بينما لا يزال 380 تقريبا في ملاجئ مؤقتة وتعرض 300 شخص لأضرار بالغة إلى جانب تدمير أربعة جسور.وفي هندوراس المجاورة، أشارت السلطات إلى وفاة شخص وإجلاء أكثر من 1200، منهم 300 تقريبا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .وأضافت أن الأمطار تسببت في عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلا.وفي المكسيك، تتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد، ولا سيما عبر أجزاء من سواحل المحيطين الهادي والأطلسي وكذلك في المناطق الداخلية.ودفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصا من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا الخميس الماضي، لكنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء البلاد.

https://sarabic.ae/20240602/طوارىء-في-ألمانيا-بسبب-الفيضانات--1089429605.html

هندوراس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, هندوراس, أخبار المكسيك, غواتيمالا