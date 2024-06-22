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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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https://sarabic.ae/20240622/عشرات-القتلى-وإجلاء-الآلاف-مع-استمرار-هطول-الأمطار-الغزيرة-على-أمريكا-الوسطى-1090058389.html
عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى
عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم واضطر آلاف إلى ترك منازلهم مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أمريكا الوسطى، رفعت منسوب المياه في بعض الأنهار وتسببت في تدمير... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T02:55+0000
2024-06-22T02:55+0000
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في السلفادور قالت السلطات المحلية، إن عدد من لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 19، من بينهم ستة أطفال، بينما لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.وذكرت السلطات في غواتيمالا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم إجلاء نحو 11 ألف شخص بينما لا يزال 380 تقريبا في ملاجئ مؤقتة وتعرض 300 شخص لأضرار بالغة إلى جانب تدمير أربعة جسور.وفي هندوراس المجاورة، أشارت السلطات إلى وفاة شخص وإجلاء أكثر من 1200، منهم 300 تقريبا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .وأضافت أن الأمطار تسببت في عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلا.وفي المكسيك، تتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد، ولا سيما عبر أجزاء من سواحل المحيطين الهادي والأطلسي وكذلك في المناطق الداخلية.ودفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصا من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا الخميس الماضي، لكنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20240602/طوارىء-في-ألمانيا-بسبب-الفيضانات--1089429605.html
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العالم, هندوراس, أخبار المكسيك, غواتيمالا
العالم, هندوراس, أخبار المكسيك, غواتيمالا

عشرات القتلى وإجلاء الآلاف مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أمريكا الوسطى

02:55 GMT 22.06.2024
© AFP 2023 / Pedro Pardoفيضانات في منطقة بكين، الصين
فيضانات في منطقة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / Pedro Pardo
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم واضطر آلاف إلى ترك منازلهم مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أمريكا الوسطى، رفعت منسوب المياه في بعض الأنهار وتسببت في تدمير منازل وانهيارات أرضية.
في السلفادور قالت السلطات المحلية، إن عدد من لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 19، من بينهم ستة أطفال، بينما لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.
وذكرت السلطات في غواتيمالا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم إجلاء نحو 11 ألف شخص بينما لا يزال 380 تقريبا في ملاجئ مؤقتة وتعرض 300 شخص لأضرار بالغة إلى جانب تدمير أربعة جسور.
وفي هندوراس المجاورة، أشارت السلطات إلى وفاة شخص وإجلاء أكثر من 1200، منهم 300 تقريبا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة لخطوط المواصلات في عدة ولايات ألمانية
2 يونيو, 13:10 GMT
وأضافت أن الأمطار تسببت في عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلا.
وفي المكسيك، تتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد، ولا سيما عبر أجزاء من سواحل المحيطين الهادي والأطلسي وكذلك في المناطق الداخلية.
ودفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصا من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا الخميس الماضي، لكنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء البلاد.
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