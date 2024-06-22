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https://sarabic.ae/20240622/كاف-يعلن-موعد-انطلاق-بطولة-كأس-الأمم-الأفريقية-في-المغرب-لعام-2025-1090062548.html
"كاف" يعلن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب لعام 2025
"كاف" يعلن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب لعام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس الجمعة، موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في المغرب. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T08:18+0000
2024-06-22T08:18+0000
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وصرح موتسيبي بأن "البطولة الأكبر في القارة السمراء، ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر( كانون الأول) 2025 و18 يناير (كانون الثاني) 2026"، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة المقبلة، وأنها ستكون الأفضل في تاريخ هذه المسابقة.ويشار إلى أن الإعلان عن موعد البطولة جاء في أعقاب عقد الاتحاد الافريقي لجنة تنفيذية افتراضية في مقره بالقاهرة، مساء أمس الجمعة، وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة ما بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، إلا أنه تم تأجيل موعدها لتعارضه مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.وكان التحدي الإضافي لمسؤولي الاتحاد القاري هو الرغبة في تجنب تعارض مواعيد النسخة مع مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تنتهي الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة النخبة الأوروبية للأندية، في 11 ديسمبر 2025، وتبدأ الجولة السابعة في 21 يناير 2026، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".وتنطلق قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في جوهانسبرغ، في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع 48 منتخبا على 12 مجموعة، فيما لم ترد أي أخبار من الاتحاد الأفريقي بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي والتي كانت تسمى في البداية "الدوري الأفريقي السوبر".وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة شائعات تحدثت عن وقوع فريق نادي الأهلي المصري في التصنيف الثاني بقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، عن مصدر في الـ"فيفا"، قوله: "حتى الآن لم يتم حسم مستويات قرعة كأس العالم للأندية، كما لم يتم اعتماد آلية تصنيف الأندية قبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة".وشدد المصدر على أنه "في هذه المرحلة، لا توجد معلومات بها في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تحديد مصير الأهلي أو غيره من الأندية في تصنيف القرعة، وعليه فإن "فيفا" سيحدد، خلال الفترة المقبلة، كل تفاصيل هذه البطولة وستتضمن معلومات حول الكأس الجديد وتفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة".
https://sarabic.ae/20240119/إصابة-محمد-صلاح-في-كأس-الأمم-الأفريقية-تصعق-ليفربول-والمنتخب-المصري-يكشف-تطورات-حالته-1085187150.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, الأخبار

"كاف" يعلن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب لعام 2025

08:18 GMT 22.06.2024
© AFP 2023حفل "كاف" لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022
حفل كاف لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023
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أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس الجمعة، موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في المغرب.
وصرح موتسيبي بأن "البطولة الأكبر في القارة السمراء، ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر( كانون الأول) 2025 و18 يناير (كانون الثاني) 2026"، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة المقبلة، وأنها ستكون الأفضل في تاريخ هذه المسابقة.
ويشار إلى أن الإعلان عن موعد البطولة جاء في أعقاب عقد الاتحاد الافريقي لجنة تنفيذية افتراضية في مقره بالقاهرة، مساء أمس الجمعة، وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة ما بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، إلا أنه تم تأجيل موعدها لتعارضه مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.
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وكان التحدي الإضافي لمسؤولي الاتحاد القاري هو الرغبة في تجنب تعارض مواعيد النسخة مع مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تنتهي الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة النخبة الأوروبية للأندية، في 11 ديسمبر 2025، وتبدأ الجولة السابعة في 21 يناير 2026، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
وتنطلق قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في جوهانسبرغ، في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع 48 منتخبا على 12 مجموعة، فيما لم ترد أي أخبار من الاتحاد الأفريقي بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي والتي كانت تسمى في البداية "الدوري الأفريقي السوبر".
مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة شائعات تحدثت عن وقوع فريق نادي الأهلي المصري في التصنيف الثاني بقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.
ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، عن مصدر في الـ"فيفا"، قوله: "حتى الآن لم يتم حسم مستويات قرعة كأس العالم للأندية، كما لم يتم اعتماد آلية تصنيف الأندية قبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة".
وشدد المصدر على أنه "في هذه المرحلة، لا توجد معلومات بها في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تحديد مصير الأهلي أو غيره من الأندية في تصنيف القرعة، وعليه فإن "فيفا" سيحدد، خلال الفترة المقبلة، كل تفاصيل هذه البطولة وستتضمن معلومات حول الكأس الجديد وتفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة".
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