لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد

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08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
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لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد
لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد
سبوتنيك عربي
نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لسفرائها من البلاد، على... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T10:47+0000
2024-06-22T10:47+0000
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وقال المكاري إن "تلك الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية، التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل"، داعيًا جميع الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، في هذه المرحلة البالغة الدقة، إلى توخي الحذر، بحسب قوله.وعلى مدى الساعات الماضية، سادت موجة شائعات بين اللبنانيين تتحدث عن سحب دول أوروبية عدة لسفرائها من لبنان، على وقع التصعيد الحاصل في جنوب البلاد بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، ووسط تلميحات بهجوم بري إسرائيلي.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يتبادل الجانبين، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240621/اليونيفيل-الأضرار-كبيرة-على-طرفي-الحدود-بين-إسرائيل-ولبنان-ونعمل-كوسيط-لتخفيف-التصعيد-1090057595.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد

10:47 GMT 22.06.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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تابعنا عبر
نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لسفرائها من البلاد، على وقع التصعيد الحاصل في الجنوب بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.
وقال المكاري إن "تلك الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية، التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل"، داعيًا جميع الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، في هذه المرحلة البالغة الدقة، إلى توخي الحذر، بحسب قوله.
وعلى مدى الساعات الماضية، سادت موجة شائعات بين اللبنانيين تتحدث عن سحب دول أوروبية عدة لسفرائها من لبنان، على وقع التصعيد الحاصل في جنوب البلاد بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، ووسط تلميحات بهجوم بري إسرائيلي.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يتبادل الجانبين، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
"اليونيفيل": الأضرار كبيرة على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونعمل كوسيط لتخفيف التصعيد
أمس, 22:48 GMT
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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