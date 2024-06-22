https://sarabic.ae/20240622/لبنان-يرد-على-أنباء-تزعم-سحب-دول-أوروبية-لسفرائها-من-البلاد-1090065831.html
لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد
لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد
سبوتنيك عربي
نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لسفرائها من البلاد، على... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T10:47+0000
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وقال المكاري إن "تلك الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية، التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل"، داعيًا جميع الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، في هذه المرحلة البالغة الدقة، إلى توخي الحذر، بحسب قوله.وعلى مدى الساعات الماضية، سادت موجة شائعات بين اللبنانيين تتحدث عن سحب دول أوروبية عدة لسفرائها من لبنان، على وقع التصعيد الحاصل في جنوب البلاد بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، ووسط تلميحات بهجوم بري إسرائيلي.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يتبادل الجانبين، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240621/اليونيفيل-الأضرار-كبيرة-على-طرفي-الحدود-بين-إسرائيل-ولبنان-ونعمل-كوسيط-لتخفيف-التصعيد-1090057595.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان يرد على أنباء تزعم سحب دول أوروبية لسفرائها من البلاد
نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لسفرائها من البلاد، على وقع التصعيد الحاصل في الجنوب بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.
وقال المكاري إن "تلك الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية، التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل"، داعيًا جميع الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، في هذه المرحلة البالغة الدقة، إلى توخي الحذر، بحسب قوله.
وعلى مدى الساعات الماضية، سادت موجة شائعات بين اللبنانيين تتحدث عن سحب دول أوروبية عدة لسفرائها من لبنان، على وقع التصعيد الحاصل في جنوب البلاد بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، ووسط تلميحات بهجوم بري إسرائيلي.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يتبادل الجانبين، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.