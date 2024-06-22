https://sarabic.ae/20240622/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اعتراف-الدول-الأوروبية-بفلسطين-استجابة-لبرنامج-منظمة-التحرير-1090079105.html

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين استجابة لبرنامج منظمة التحرير

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين استجابة لبرنامج منظمة التحرير

سبوتنيك عربي

قال جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، إن اعتراف بعض الدول الأوروبية أخيرا بدولة فلسطين، يعد استجابة من دول العالم ومن أرمينيا... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T17:55+0000

2024-06-22T17:55+0000

2024-06-22T17:55+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/53/1013285388_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_278aa443b7398448fff791012348d3a8.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن البرنامج عقد في دورته الـ 19 للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي عقدت في الجزائر، وفيه أعلنت منظمة التحرير أن هدفها إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن اعترفت 148 دولة بفلسطين، 100 منها بعد 3 شهور من مقررات المجلس الوطني المعروفة.وأوضح نزال أن الاعترافات الأوروبية المتتالية تأتي باتجاه وجود طرف فلسطيني يتبنى هذا المطلب، مؤكدًا أن "المفارقة وجود بعض الأطراف التي تدعي الفضل لنفسها في هذه الخطوات".واعتبر نزال أن "ترحيب حركة حماس بهذه الخطوة يعتبر مفارقة، حيث سبق وأن حاربت بكل ما لديها من قوة ضد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث اعتبرت من قبل أن تسليم إسرائيل أراضي للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار اتفاق أوسلو لغرض إقامة دولة فلسطينية عليها هو تنازل عن فلسطين التاريخية".وأصدرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بيانا رحبت فيه بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة.في السياق ذاته، دعت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى نفس الخطوة "استناداً لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن تحذو حذو إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك تكون الدول التي اعترفت بدولة فلسطين قد أصبحت 149 دولة".وفي وقت سابق، وضع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاغاني، شرطا للاعتراف بدولة فلسطين، حيث قال إنه يؤيد اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين، لكن فقط عندما يتم تحديد حدودها أولا.وتابع في كلمة له في منتدى "أنسا": "أنا أؤيد حل الشعبين والدولتين، لكن لا ينبغي أن تكون هناك قرارات على أساس الحملة الانتخابية"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية المقررة، الأسبوع الجاري.وواصل تاغاني، مشيرًا في حديثه إلى أن الشحنات الأولى من حاويات الغذاء من أجل غزة، وهي مبادرة تقودها إيطاليا لتوصيل المساعدات الغذائية للمدنيين الفلسطينيين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، كانت على وشك المغادرة، بحسب قوله.يشار إلى أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت، في الآونة الأخيرة، ورسميا بدولة فلسطين، في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الدائرة في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240621/الرئاسة-الفلسطينية-اعتراف-أرمينيا-بدولة-فلسطين-خطوة-شجاعة-وحكيمة-1090032425.html

https://sarabic.ae/20240622/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-لن-تكون-هناك-صفقة-دون-سقوط-حكومة-نتنياهو-1090077469.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أرمينيا, أخبار فلسطين اليوم