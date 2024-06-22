https://sarabic.ae/20240622/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-لن-تكون-هناك-صفقة-دون-سقوط-حكومة-نتنياهو-1090077469.html

أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": لن تكون هناك صفقة دون سقوط حكومة نتنياهو

أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": لن تكون هناك صفقة دون سقوط حكومة نتنياهو

سبوتنيك عربي

شدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، على أنه لن تكون هناك صفقة دون سقوط الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو. 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T17:02+0000

2024-06-22T17:02+0000

2024-06-22T17:02+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، على أنه "لن تكون هناك صفقة لتبادل ذويهم دون سقوط حكومة نتنياهو".ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تصريحات أهالي المحتجزين جاءت خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) بمدينة تل أبيب.وفي وقت سابق من اليوم السبت، خرج المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، في مظاهرة للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس".وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في مدينة تل أبيب والمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حماس بهدف المطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أن المظاهرة رفعت أعلاما وصورا لأسيرة إسرائيلية لدى حركة حماس، تبلغ من العمر 20 عاما تم اختطافها من قاعدة ناحال عوز وهي في الأسر داخل قطاع غزة لما يزيد عن 260 يوما كاملا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي السياق نفسه، قُتل أكثر من 42 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة، اليوم السبت، استهدفت الأولى مربعا سكنيا في مخيم "الشاطئ"، فيما استهدفت الأخرى منازل في حي "التفاح".وقالت حركة حماس، إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف 7 منازل في مخيم الشاطئ أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا"، فيما قُتل عدد آخر إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا كاملا في المخيم غربي مدينة غزة.كما قال الدفاع المدني في غزة، إنه "تم انتشار ضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي في المخيم"، مشيرا إلى أن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المربع السكني المستهدف.من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية أغارت على مبنيين "تستخدمهما حركة حماس في مدينة غزة"، مؤكدًا أن الغارات الأخيرة بمدينة غزة (مخيم الشاطئ - حي التفاح) الهدف منها "بنى تحتية عسكرية تستخدمها حماس"، بحسب قوله.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240622/مظاهرة-إسرائيلية-تطالب-بإتمام-صفقة-تبادل-أسرى-للإفراج-عن-المحتجزين-لدى-حماس-1090075622.html

https://sarabic.ae/20240622/أنباء-عن-اغتيال-قيادي-بارز-في-حركة-حماس-1090072532.html

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الأخبار, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل