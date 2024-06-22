https://sarabic.ae/20240622/قوة-إسرائيلية-تستخدم-شابا-فلسطينيا-كدرع-بشري-بعد-تقييده-على-مقدمة-مركبة-عسكرية-فيديو-1090070997.html

قوة إسرائيلية تستخدم شابا فلسطينيا كدرع بشري بعد تقييده على مقدمة مركبة عسكرية... فيديو

قوة إسرائيلية تستخدم شابا فلسطينيا كدرع بشري بعد تقييده على مقدمة مركبة عسكرية... فيديو

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر تنكيل القوات الإسرائيلية بشاب فلسطيني مصاب خلال اعتقالها إياه، من حي الجابريات في... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T13:04+0000

2024-06-22T13:04+0000

2024-06-22T13:04+0000

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ويظهر الشاب الفلسطيني المصاب مقيد اليدين والرجلين ومثبتا فوق مقدمة إحدى المركبات العسكرية الإسرائيلية، خلال توغلها في الحي، ليكون الشاب بذلك درعا بشريا للقوات الإسرائيلية.وفي وقت سابق، كشفت تقارير أمريكية، أمس الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن "الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية".وتابع سموتريتش أن "الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة (الضفة الغربية) بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش، من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن "الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".وقال سموتريتش، بحسب التسجيل الصوتي: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية، ومثل هذه التغييرات ستغير الحمض النووي للنظام".وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش إسرائيل على ضم تلك المناطق.

https://sarabic.ae/20240622/أكثر-من-42-قتيلا-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-الشاطىء-وحي-التفاح-في-غزة-1090068486.html

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