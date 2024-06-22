https://sarabic.ae/20240622/أكثر-من-42-قتيلا-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-الشاطىء-وحي-التفاح-في-غزة-1090068486.html

أكثر من 42 قتيلا في قصف إسرائيلي على مخيم "الشاطىء" وحي "التفاح" في غزة

أكثر من 42 قتيلا في قصف إسرائيلي على مخيم "الشاطىء" وحي "التفاح" في غزة

سبوتنيك عربي

قُتل أكثر من 42 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة، اليوم السبت، استهدفت الأولى مربعا سكنيا في مخيم "الشاطئ"، فيما استهدفت الأخرى منازل في حي... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T12:03+0000

2024-06-22T12:03+0000

2024-06-22T12:03+0000

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وقالت حركة حماس، إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف 7 منازل في مخيم الشاطئ أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا"، فيما قُتل عدد آخر إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا كاملا في المخيم غربي مدينة غزة.من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل عدد من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، "جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة".كما قال الدفاع المدني في غزة، إنه "تم انتشار ضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي في المخيم"، مشيرا إلى أن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المربع السكني المستهدف.من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية أغارت على مبنيين "تستخدمهما حركة حماس في مدينة غزة"، مؤكدًا أن الغارات الأخيرة بمدينة غزة (مخيم الشاطئ - حي التفاح) الهدف منها "بنى تحتية عسكرية تستخدمها حماس"، بحسب قوله.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم