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https://sarabic.ae/20240622/أكثر-من-42-قتيلا-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-الشاطىء-وحي-التفاح-في-غزة-1090068486.html
أكثر من 42 قتيلا في قصف إسرائيلي على مخيم "الشاطىء" وحي "التفاح" في غزة
أكثر من 42 قتيلا في قصف إسرائيلي على مخيم "الشاطىء" وحي "التفاح" في غزة
سبوتنيك عربي
قُتل أكثر من 42 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة، اليوم السبت، استهدفت الأولى مربعا سكنيا في مخيم "الشاطئ"، فيما استهدفت الأخرى منازل في حي... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T12:03+0000
2024-06-22T12:03+0000
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وقالت حركة حماس، إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف 7 منازل في مخيم الشاطئ أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا"، فيما قُتل عدد آخر إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا كاملا في المخيم غربي مدينة غزة.من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل عدد من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، "جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة".كما قال الدفاع المدني في غزة، إنه "تم انتشار ضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي في المخيم"، مشيرا إلى أن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المربع السكني المستهدف.من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية أغارت على مبنيين "تستخدمهما حركة حماس في مدينة غزة"، مؤكدًا أن الغارات الأخيرة بمدينة غزة (مخيم الشاطئ - حي التفاح) الهدف منها "بنى تحتية عسكرية تستخدمها حماس"، بحسب قوله.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240622/حماس-ادعاء-نتنياهو-حول-نسبة-القتلى-في-غزة-هو-كذب-واستخفاف-بالرأي-العام-العالمي-1090062689.html
https://sarabic.ae/20240621/الصحة-العالمية-تحذر-من-مخاطر-الحرارة-الشديدة-في-غزة-1090042584.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

أكثر من 42 قتيلا في قصف إسرائيلي على مخيم "الشاطىء" وحي "التفاح" في غزة

12:03 GMT 22.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قُتل أكثر من 42 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة، اليوم السبت، استهدفت الأولى مربعا سكنيا في مخيم "الشاطئ"، فيما استهدفت الأخرى منازل في حي "التفاح".
وقالت حركة حماس، إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف 7 منازل في مخيم الشاطئ أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا"، فيما قُتل عدد آخر إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا كاملا في المخيم غربي مدينة غزة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل عدد من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، "جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
"حماس": ادعاء نتنياهو حول نسبة القتلى في غزة هو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي
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كما قال الدفاع المدني في غزة، إنه "تم انتشار ضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي في المخيم"، مشيرا إلى أن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المربع السكني المستهدف.
من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية أغارت على مبنيين "تستخدمهما حركة حماس في مدينة غزة"، مؤكدًا أن الغارات الأخيرة بمدينة غزة (مخيم الشاطئ - حي التفاح) الهدف منها "بنى تحتية عسكرية تستخدمها حماس"، بحسب قوله.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
أطفال فلسطينيون يتم رشهم بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في رفح بجنوب قطاع غزة، 31 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة
أمس, 13:39 GMT
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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