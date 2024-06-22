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"حماس": ادعاء نتنياهو حول نسبة القتلى في غزة هو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي
"حماس": ادعاء نتنياهو حول نسبة القتلى في غزة هو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي
سبوتنيك عربي
علّقت حركة حماس الفلسطينية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "نسبة القتلى من المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد". 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T08:34+0000
2024-06-22T09:36+0000
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وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "هذا الادعاء من نتنياهو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي، واستمرار لنهج التضليل المفضوح، الذي يسعى من خلاله إلى تغطية فداحة ما اقترفه جيشه من جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر".وأضاف بيان "حماس"، أن "تقارير وزارة الصحة اليومية، وغيرها من التقارير والتوثيقات التي قامت به جهات أممية وحقوقية دولية، تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة هم من المدنيين، وخصوصاً من الأطفال والنساء، الذين قضوا في القصف الهمجي العشوائي لجيش الاحتلال على منازلهم، وعلى المستشفيات ومراكز الإيواء والأماكن، التي ادعى الجيش المجرم أنها آمنة ليقوم بقتلهم فيها بدم بارد، ولتبقى شاهداً على إجرامه وهمجيته".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ، في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين"، حسب تعبيره.وأكد أن "نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تقريبا وهي الأدنى في حرب المدن الحديثة"، حسب قوله.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240621/-مؤسسة-التعليم-فوق-الجميع-قطر-تدرس-خيارات-استعادة-قطاع-التعليم-في-غزة-1090055127.html
https://sarabic.ae/20240621/الأمم-المتحدة-تحذر-من-غزة-أخرى-في-لبنان-1090053641.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": ادعاء نتنياهو حول نسبة القتلى في غزة هو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي

08:34 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 22.06.2024)
© AFP 2023 / Debbie Hillرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / Debbie Hill
تابعنا عبر
علّقت حركة حماس الفلسطينية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "نسبة القتلى من المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "هذا الادعاء من نتنياهو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي، واستمرار لنهج التضليل المفضوح، الذي يسعى من خلاله إلى تغطية فداحة ما اقترفه جيشه من جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر".
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وأضاف بيان "حماس"، أن "تقارير وزارة الصحة اليومية، وغيرها من التقارير والتوثيقات التي قامت به جهات أممية وحقوقية دولية، تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة هم من المدنيين، وخصوصاً من الأطفال والنساء، الذين قضوا في القصف الهمجي العشوائي لجيش الاحتلال على منازلهم، وعلى المستشفيات ومراكز الإيواء والأماكن، التي ادعى الجيش المجرم أنها آمنة ليقوم بقتلهم فيها بدم بارد، ولتبقى شاهداً على إجرامه وهمجيته".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ، في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين"، حسب تعبيره.
وأكد أن "نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تقريبا وهي الأدنى في حرب المدن الحديثة"، حسب قوله.
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ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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