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سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة التنف الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات -عاجل
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https://sarabic.ae/20240622/مقتل-طفلين-وامرأة-بقصف-إسرائيلي-ستهدف-منزلا-شرق-مدينة-غزة-1090082285.html
مقتل طفلين وامرأة بقصف إسرائيلي ستهدف منزلا شرق مدينة غزة
مقتل طفلين وامرأة بقصف إسرائيلي ستهدف منزلا شرق مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بمقتل طفلين وامرأة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T21:30+0000
2024-06-22T21:30+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت منزل عائلة "أهل" في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين هم طفلان وامرأة، وإصابة عشرات المواطنين، ما يرفع عدد القتلى في المدينة إلى 43 منذ صباح السبت.كان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أعلن اليوم، سقوط عشرات القتلى والمصابين والمفقودين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي 4 أحياء في مدينة غزة شمالي قطاع غزة.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي: "استهدف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي (مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون)، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي أعداد الضحايا على النحو التالي: 38 شهيداً وصلوا إلى مستشفى المعمداني. 14 مفقوداً ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال. 50 إصابة بينها إصابات في حالة خطيرة".وأفادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس بـ"ارتفاع حصيلة مجزرتي حي التفاح ومخيم الشاطئ إلى نحو 50 شهيداً في حصيلة أولية مُرشحة للارتفاع".وتتواصل لليوم الـ 260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240622/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اعتراف-الدول-الأوروبية-بفلسطين-استجابة-لبرنامج-منظمة-التحرير-1090079105.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

مقتل طفلين وامرأة بقصف إسرائيلي ستهدف منزلا شرق مدينة غزة

21:30 GMT 22.06.2024
© AFP 2023 / Omar Al-Qattaaأطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.
أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / Omar Al-Qattaa
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بمقتل طفلين وامرأة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت منزل عائلة "أهل" في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين هم طفلان وامرأة، وإصابة عشرات المواطنين، ما يرفع عدد القتلى في المدينة إلى 43 منذ صباح السبت.
وأضافت أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت مجددا حي التفاح شرق مدينة غزة.
كان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أعلن اليوم، سقوط عشرات القتلى والمصابين والمفقودين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي 4 أحياء في مدينة غزة شمالي قطاع غزة.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي: "استهدف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي (مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون)، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي أعداد الضحايا على النحو التالي: 38 شهيداً وصلوا إلى مستشفى المعمداني. 14 مفقوداً ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال. 50 إصابة بينها إصابات في حالة خطيرة".
وأفادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس بـ"ارتفاع حصيلة مجزرتي حي التفاح ومخيم الشاطئ إلى نحو 50 شهيداً في حصيلة أولية مُرشحة للارتفاع".
كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، في بيان بوقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع إلى 37551 قتيلاً و85911 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتتواصل لليوم الـ 260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
أعلام فلسطينية ترفرف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين استجابة لبرنامج منظمة التحرير
17:55 GMT
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
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