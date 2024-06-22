https://sarabic.ae/20240622/مقتل-طفلين-وامرأة-بقصف-إسرائيلي-ستهدف-منزلا-شرق-مدينة-غزة-1090082285.html

مقتل طفلين وامرأة بقصف إسرائيلي ستهدف منزلا شرق مدينة غزة

مقتل طفلين وامرأة بقصف إسرائيلي ستهدف منزلا شرق مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بمقتل طفلين وامرأة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T21:30+0000

2024-06-22T21:30+0000

2024-06-22T21:30+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت منزل عائلة "أهل" في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين هم طفلان وامرأة، وإصابة عشرات المواطنين، ما يرفع عدد القتلى في المدينة إلى 43 منذ صباح السبت.كان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أعلن اليوم، سقوط عشرات القتلى والمصابين والمفقودين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي 4 أحياء في مدينة غزة شمالي قطاع غزة.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي: "استهدف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي (مخيم الشاطئ، حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون)، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي أعداد الضحايا على النحو التالي: 38 شهيداً وصلوا إلى مستشفى المعمداني. 14 مفقوداً ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال. 50 إصابة بينها إصابات في حالة خطيرة".وأفادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس بـ"ارتفاع حصيلة مجزرتي حي التفاح ومخيم الشاطئ إلى نحو 50 شهيداً في حصيلة أولية مُرشحة للارتفاع".وتتواصل لليوم الـ 260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240622/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اعتراف-الدول-الأوروبية-بفلسطين-استجابة-لبرنامج-منظمة-التحرير-1090079105.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي