https://sarabic.ae/20240623/إعلام-حماس-تتعافى-وبدأت-بتجنيد-وتدريب-شبان-جدد-1090095641.html
إعلام: "حماس" تتعافى وبدأت بتجنيد وتدريب شبان جدد
إعلام: "حماس" تتعافى وبدأت بتجنيد وتدريب شبان جدد
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير إسرائيلية، أن حركة حماس الفلسطينية، بدأت بالتعافي وتدعيم صفوفها بمقاتلين جدد. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T09:38+0000
2024-06-23T09:38+0000
2024-06-23T09:38+0000
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وقالت التقارير: "شرعت حركة حماس بتدعيم صفوفها بمقالين جدد، لتعويض عناصرها الذين خسرتهم في الحرب المستمرة على قطاع غزة".وبحسب إذاعة الجيش الاسرائيلي، فإن "الجيش رصد محاولات من "القسام" لتجنيد وتدريب عناصر جدد في شمالي قطاع غزة وخان يونس، التي لا ينشط بها الجيش".وتابعت: "خان يونس تعتبر دليلاً جيداً على ذلك، حيث لم تعاود فقط الأطر العسكرية لحماس بناء نفسها، ولكن أيضاً فرضت حماس سيطرتها الميدانية، حيث ينتشر عناصر الحركة في الشوارع ويقومون بفرض الأمن".وتواصل حركة حماس، بقصف واستهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مناطق متفرفة من القطاع.وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240622/لابيد-حان-الوقت-لـالفاشل-نتنياهو-أن-يهتم-بإعادة-المحتجزين-الإسرائيليين-إلى-منازلهم-1090080854.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: "حماس" تتعافى وبدأت بتجنيد وتدريب شبان جدد
أكدت تقارير إسرائيلية، أن حركة حماس الفلسطينية، بدأت بالتعافي وتدعيم صفوفها بمقاتلين جدد.
وقالت التقارير: "شرعت حركة حماس بتدعيم صفوفها بمقالين جدد، لتعويض عناصرها الذين خسرتهم في الحرب المستمرة على قطاع غزة".
وبحسب إذاعة الجيش الاسرائيلي، فإن "الجيش رصد محاولات من "القسام" لتجنيد وتدريب عناصر جدد في شمالي قطاع غزة وخان يونس، التي لا ينشط بها الجيش".
وأوضحت أن "حماس بدأت حملة لتجنيد الشباب البالغ 18 عاما وتقنعهم بالتجنيد، وفي الأيام الأخيرة، تم التعرف على محاولات تدريب هؤلاء الشباب الغزيين وضمهم لصفوف كتائبها".
وتابعت: "خان يونس تعتبر دليلاً جيداً على ذلك، حيث لم تعاود فقط الأطر العسكرية لحماس بناء نفسها، ولكن أيضاً فرضت حماس سيطرتها الميدانية، حيث ينتشر عناصر الحركة في الشوارع ويقومون بفرض الأمن".
وتواصل حركة حماس، بقصف واستهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مناطق متفرفة من القطاع.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.