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لابيد: حان الوقت لـ"الفاشل" نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم
لابيد: حان الوقت لـ"الفاشل" نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم
سبوتنيك عربي
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالفاشل وحكومته بالمجنونة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T19:37+0000
2024-06-22T19:37+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن لابيد وصفه لحكومة نتنياهو بالمجنونة ورئيس الوزراء نفسه بالفاشل، "نتيجة لاهتمامه بقضايا وملفات يمكن تأجيلها، في حين لم يهتم بملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم".وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي:وأوضح يائير لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "اليوم هو اليوم الـ 260 لتواجد المحتجزين في أنفاق حماس في غزة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، شدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، على أنه لن تكون هناك صفقة دون سقوط الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، على أنه "لن تكون هناك صفقة لتبادل ذويهم دون سقوط حكومة نتنياهو"، مشيرة إلى أن تصريحات أهالي المحتجزين جاءت خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) بمدينة تل أبيب.فيما خرج المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، في مظاهرة للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس"، حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في مدينة تل أبيب والمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حماس بهدف المطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أن المظاهرة رفعت أعلاما وصورا لأسيرة إسرائيلية لدى حركة حماس، تبلغ من العمر 20 عاما تم اختطافها من قاعدة ناحال عوز وهي في الأسر داخل قطاع غزة لما يزيد عن 260 يوما كاملا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240622/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-لن-تكون-هناك-صفقة-دون-سقوط-حكومة-نتنياهو-1090077469.html
https://sarabic.ae/20240622/مظاهرة-إسرائيلية-تطالب-بإتمام-صفقة-تبادل-أسرى-للإفراج-عن-المحتجزين-لدى-حماس-1090075622.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, حماة الصداقة 2021
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, حماة الصداقة 2021

لابيد: حان الوقت لـ"الفاشل" نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم

19:37 GMT 22.06.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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وصف زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالفاشل وحكومته بالمجنونة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن لابيد وصفه لحكومة نتنياهو بالمجنونة ورئيس الوزراء نفسه بالفاشل، "نتيجة لاهتمامه بقضايا وملفات يمكن تأجيلها، في حين لم يهتم بملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي:
حان الوقت للفاشل نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ذويهم وعائلاتهم.
وأوضح يائير لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "اليوم هو اليوم الـ 260 لتواجد المحتجزين في أنفاق حماس في غزة".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": لن تكون هناك صفقة دون سقوط حكومة نتنياهو
17:02 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، شدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، على أنه لن تكون هناك صفقة دون سقوط الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، على أنه "لن تكون هناك صفقة لتبادل ذويهم دون سقوط حكومة نتنياهو"، مشيرة إلى أن تصريحات أهالي المحتجزين جاءت خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) بمدينة تل أبيب.
فيما خرج المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، في مظاهرة للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس"، حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في مدينة تل أبيب والمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حماس بهدف المطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن المظاهرة رفعت أعلاما وصورا لأسيرة إسرائيلية لدى حركة حماس، تبلغ من العمر 20 عاما تم اختطافها من قاعدة ناحال عوز وهي في الأسر داخل قطاع غزة لما يزيد عن 260 يوما كاملا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
مظاهرة إسرائيلية تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس"
15:28 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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