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الجيش البحريني يعلن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية
الجيش البحريني يعلن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش البحريني)، اليوم الأحد، عن فتح باب التطوع للمدنيين الذكور والإناث للالتحاق بالقوة الاحتياطية. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T11:58+0000
2024-06-23T11:58+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية، عن القيادة بيانا، أوضحت فيه أن "باب التطوع مفتوح أمام أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين) للعام الجاري 2024".ونوه البيان إلى أنه "يجب أن تتوافر عدة شروط في مقدم الطلب، وهي أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، ويستثنى من الحد الأعلى للعمر الفنيون والاختصاصيون أو حسب متطلبات الواجب، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر، حسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين".وفي وقت سابق، اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، بالفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع البحريني، يوم الخميس الماضي، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.وأكد آل خليفة أن "قوة دفاع البحرين، مستمرة في عملية التقدم لكافة أسلحتها ووحداتها، وذلك من خلال تزويدها بالمنظومات العسكرية الحديثة وبالمعدات القتالية النوعية، وتعزيزها بالإمكانيات التدريبية والإدارية المعاصرة حفاظًا على المستوى الرفيع للجاهزية القتالية والإدارية وتواصل استدامتها".
https://sarabic.ae/20240612/قطر-والبحرين-تتبادلان-تعيين-السفراء-بعد-قطيعة-استمرت-سنوات-عدة-1089786155.html
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العالم العربي, البحرين, الأخبار, الأخبار
العالم العربي, البحرين, الأخبار, الأخبار

الجيش البحريني يعلن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية

11:58 GMT 23.06.2024
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
قصر الصخير الملكي في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . M.HEMIDA
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش البحريني)، اليوم الأحد، عن فتح باب التطوع للمدنيين الذكور والإناث للالتحاق بالقوة الاحتياطية.
ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية، عن القيادة بيانا، أوضحت فيه أن "باب التطوع مفتوح أمام أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين) للعام الجاري 2024".
ونوه البيان إلى أنه "يجب أن تتوافر عدة شروط في مقدم الطلب، وهي أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، ويستثنى من الحد الأعلى للعمر الفنيون والاختصاصيون أو حسب متطلبات الواجب، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر، حسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين".
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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وفي وقت سابق، اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، بالفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع البحريني، يوم الخميس الماضي، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
وأكد آل خليفة أن "قوة دفاع البحرين، مستمرة في عملية التقدم لكافة أسلحتها ووحداتها، وذلك من خلال تزويدها بالمنظومات العسكرية الحديثة وبالمعدات القتالية النوعية، وتعزيزها بالإمكانيات التدريبية والإدارية المعاصرة حفاظًا على المستوى الرفيع للجاهزية القتالية والإدارية وتواصل استدامتها".
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