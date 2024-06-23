https://sarabic.ae/20240623/الحكومة-المنبثقة-عن-برلمان-ليبيا-تستدعي-القنصل-السوداني-بعد-تصريحات-مندوب-الخرطوم-بالأمم-المتحدة-1090110396.html
الحكومة المنبثقة عن برلمان ليبيا تستدعي القنصل السوداني بعد تصريحات مندوب الخرطوم بالأمم المتحدة
الحكومة المنبثقة عن برلمان ليبيا تستدعي القنصل السوداني بعد تصريحات مندوب الخرطوم بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المنبقة عن البرلمان، عبد الهادي الحويج، إن الخارجية الليبية استدعت القنصل السوداني في بنغازي عبد الرحمن رحمة الله الخير،... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T18:04+0000
2024-06-23T18:04+0000
2024-06-23T18:04+0000
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وأوضح الحويج، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الخارجية الليبية سلمت مذكرة الاحتجاج الرسمية الصادرة عن الحكومة الليبية بشأن التصريحات المرفوضة التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن، وقد أحاط القنصل العام بالموقف الرسمي للحكومة الليبية وموقف القوات المسلحة العربية الليبية الداعم والراسخ لوحدة وأمن واستقرار وسلامة السودان ووحدته الترابية"، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال بين الأخوة والأشقاء بالسودان، والاحتكام إلى لغة العقل.وأكد أن "القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية قدمت كل المساعدات الغذائية والدوائية والطبية لكافة الأشقاء الفارين من أتون الحرب من دولة السودان الشقيقة، وهي لا تزال تقوم بواجباتها تجاه الأخوة والأشقاء"، داعية إلى "ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار والجلوس لطاولة الحوار وإنهاء مسلسل القتال والرعب والموت بين الأشقاء السودانيين".وأعرب الحويج عن موقف وزارة الخارجية والتعاون الدولي "الرافض لكل هذه المغالطات التي وردت على لسان مندوب جمهورية السودان في مجلس الأمن"، مجددا التزام ليبيا كدأبها دوما بالوقوف إلى جانب السودان الشقيقة خاصة في هذه الظروف الدقيقة، بالنظر إلى أنها دولة عربية جارة وصديقة تتشارك معها القيم والعادات المشتركة، ومن منطلق حرصها على تعزيز التضامن العربي والأفريقي.وأعربت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، الخميس الماضي، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس، والذي اتهم فيها الحكومة بدعم أحد أطراف النزاع الداخلي في السودان على حساب الآخر.وأكدت الحكومة الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "السودان يشهد منذ شهر نيسان/ أبريل العام الماضي نزاعاً مسلحاً وحرباً داخلية أدت إلى انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية وصلت حد التطهير العرقي، مما حول الحياة هناك إلى كابوس مرعب للسكان الأبرياء وأجبر الملايين منهم على النزوح داخلياً وخارجياً بحثاً عن الأمان".وأشارت الحكومة إلى "تجاهل ممثل السودان لدور القوات المسلحة العربية الليبية في تأمين الحدود مع السودان والدول المجاورة"، مستنكرةً "التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة التي رفضتها جملة وتفصيلاً".وأوضحت الحكومة الليبية أنها "تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، محذرة "جميع الأطراف من الزج بليبيا وسلطاتها الأمنية والعسكرية في النزاع الداخلي السوداني".وكان الجيش السوداني قد رفض أواخر الشهر الماضي دعوة للعودة إلى محادثات السلام في جدة، لأنه يعتبر قوات الدعم السريع "ميليشيا لا شرعية لها" ويستبعد أي تسوية عسكرية أو سياسية معها.وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 أيار/ مايو 2023 محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها انتهاكات وتبادل للاتهامات بين الجانبين، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, العالم العربي
الحكومة المنبثقة عن برلمان ليبيا تستدعي القنصل السوداني بعد تصريحات مندوب الخرطوم بالأمم المتحدة
حصري
قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المنبقة عن البرلمان، عبد الهادي الحويج، إن الخارجية الليبية استدعت القنصل السوداني في بنغازي عبد الرحمن رحمة الله الخير، احتجاجا على مداخلة مندوب بلاده بمجلس الأمن حول ليبيا.
وأوضح الحويج، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن "الخارجية الليبية سلمت مذكرة الاحتجاج الرسمية الصادرة عن الحكومة الليبية بشأن التصريحات المرفوضة التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن، وقد أحاط القنصل العام بالموقف الرسمي للحكومة الليبية وموقف القوات المسلحة العربية الليبية الداعم والراسخ لوحدة وأمن واستقرار وسلامة السودان ووحدته الترابية"، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال بين الأخوة والأشقاء بالسودان، والاحتكام إلى لغة العقل.
وأكد أن "القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية قدمت كل المساعدات الغذائية والدوائية والطبية لكافة الأشقاء الفارين من أتون الحرب من دولة السودان الشقيقة، وهي لا تزال تقوم بواجباتها تجاه الأخوة والأشقاء"، داعية إلى "ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار والجلوس لطاولة الحوار وإنهاء مسلسل القتال والرعب والموت بين الأشقاء السودانيين".
وأعرب الحويج عن موقف وزارة الخارجية والتعاون الدولي "الرافض لكل هذه المغالطات التي وردت على لسان مندوب جمهورية السودان في مجلس الأمن"، مجددا التزام ليبيا كدأبها دوما بالوقوف إلى جانب السودان الشقيقة خاصة في هذه الظروف الدقيقة، بالنظر إلى أنها دولة عربية جارة وصديقة تتشارك معها القيم والعادات المشتركة، ومن منطلق حرصها على تعزيز التضامن العربي والأفريقي.
وأعربت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، الخميس الماضي، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها ممثل السودان
في مجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس، والذي اتهم فيها الحكومة بدعم أحد أطراف النزاع الداخلي في السودان على حساب الآخر.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "السودان يشهد منذ شهر نيسان/ أبريل العام الماضي نزاعاً مسلحاً وحرباً داخلية أدت إلى انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية وصلت حد التطهير العرقي، مما حول الحياة هناك إلى كابوس مرعب للسكان الأبرياء وأجبر الملايين منهم على النزوح داخلياً وخارجياً بحثاً عن الأمان".
وأشارت الحكومة إلى "تجاهل ممثل السودان لدور القوات المسلحة العربية الليبية في تأمين الحدود مع السودان والدول المجاورة"، مستنكرةً "التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة التي رفضتها جملة وتفصيلاً".
وأوضحت الحكومة الليبية أنها "تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، محذرة "جميع الأطراف من الزج بليبيا وسلطاتها الأمنية والعسكرية في النزاع الداخلي السوداني".
وكان الجيش السوداني قد رفض أواخر الشهر الماضي دعوة للعودة إلى محادثات السلام في جدة، لأنه يعتبر قوات الدعم السريع
"ميليشيا لا شرعية لها" ويستبعد أي تسوية عسكرية أو سياسية معها.
وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 أيار/ مايو 2023 محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها انتهاكات وتبادل للاتهامات بين الجانبين، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.