https://sarabic.ae/20240623/حفتر-يجب-على-الليبيين-عدم-انتظار-حلول-تأتي-من-الخارج-1090083528.html

حفتر: يجب على الليبيين عدم انتظار حلول تأتي من الخارج

حفتر: يجب على الليبيين عدم انتظار حلول تأتي من الخارج

سبوتنيك عربي

أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه حريص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واعتبر أن هذا الأسلوب هو منهج وعقيدة ملتزمون بها في... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T00:36+0000

2024-06-23T00:36+0000

2024-06-23T00:36+0000

خليفة حفتر

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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وقال حفتر، نعمل على تعزيز العلاقات حفاظا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وبما يحافظ على أمن واستقرار جميع الدول.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، مساء السبت، خلال لقائه برئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان، ومدراء الإدارات بالقيادة العامة، وآمري الوحدات العسكرية، وعدد من ضباط الجيش الليبي بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.وتابع، "نحن مع وحدة السودان ومع سلامة أراضيه، وأدعو الأشقاء في السودان لوقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل".وأكد بأن الجيش الليبي استطاع أن يحقق نتائج فعلية في بسط الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق خطوات مهمة في مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد.ودعا حفتر مشايخ القبائل لقيادة مبادرة من أجل لم شمل الليبي وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وإعلاء المصلحة العليا في ليبيا.وشدد على ضرورة عدم انتظار حلول تأتي من الخارج، لأن الليبيين أولى بإيجاد الحلول للأزمة الليبية، وهم قادرون على ذلك.وأكد بأن الهدف الأول والأخير هو استعادة الدولة الليبية وهيبتها وفرض الأمن والاستقرار، والدفاع عن حرمة الوطن والقانون والحفاظ على سيادة ليبيا من المخاطر الخارجية والداخلية.

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خليفة حفتر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي