https://sarabic.ae/20240623/حفتر-يجب-على-الليبيين-عدم-انتظار-حلول-تأتي-من-الخارج-1090083528.html
حفتر: يجب على الليبيين عدم انتظار حلول تأتي من الخارج
حفتر: يجب على الليبيين عدم انتظار حلول تأتي من الخارج
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه حريص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واعتبر أن هذا الأسلوب هو منهج وعقيدة ملتزمون بها في... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T00:36+0000
2024-06-23T00:36+0000
2024-06-23T00:36+0000
خليفة حفتر
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وقال حفتر، نعمل على تعزيز العلاقات حفاظا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وبما يحافظ على أمن واستقرار جميع الدول.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، مساء السبت، خلال لقائه برئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان، ومدراء الإدارات بالقيادة العامة، وآمري الوحدات العسكرية، وعدد من ضباط الجيش الليبي بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.وتابع، "نحن مع وحدة السودان ومع سلامة أراضيه، وأدعو الأشقاء في السودان لوقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل".وأكد بأن الجيش الليبي استطاع أن يحقق نتائج فعلية في بسط الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق خطوات مهمة في مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد.ودعا حفتر مشايخ القبائل لقيادة مبادرة من أجل لم شمل الليبي وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وإعلاء المصلحة العليا في ليبيا.وشدد على ضرورة عدم انتظار حلول تأتي من الخارج، لأن الليبيين أولى بإيجاد الحلول للأزمة الليبية، وهم قادرون على ذلك.وأكد بأن الهدف الأول والأخير هو استعادة الدولة الليبية وهيبتها وفرض الأمن والاستقرار، والدفاع عن حرمة الوطن والقانون والحفاظ على سيادة ليبيا من المخاطر الخارجية والداخلية.
https://sarabic.ae/20240622/ليبيا--قتيلان-وجرحى-في-اشتباكات-مسلحة-بمدينة-غريان-جنوب-طرابلس-1090082439.html
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سبوتنيك عربي
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خليفة حفتر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
خليفة حفتر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حفتر: يجب على الليبيين عدم انتظار حلول تأتي من الخارج
أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه حريص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واعتبر أن هذا الأسلوب هو منهج وعقيدة ملتزمون بها في تعاملهم مع الدول المجاورة.
وقال حفتر، نعمل على تعزيز العلاقات حفاظا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وبما يحافظ على أمن واستقرار جميع الدول
.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، مساء السبت، خلال لقائه برئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان، ومدراء الإدارات بالقيادة العامة، وآمري الوحدات العسكرية، وعدد من ضباط الجيش الليبي بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.
وأضاف، "فتحنا حدودنا الجنوبية لمئات آلاف من أشقائنا السودانيين، وإيوائهم وتقديم كل سبل الراحة الممكنة لهم وهذا واجبنا تجاههم، ومرحب بهم بين أهلهم في ليبيا، وليس كما يتشدق بها الذين يفتقدون للمصداقية والنزاهة من خلال تسويق الأكاذيب والمعلومات المغرضة، التي يجب عليهم التأكد قبل إطلاق التصريحات الرخيصة والمرفوضة جملة وتفصيلا.
وتابع، "نحن مع وحدة السودان ومع سلامة أراضيه، وأدعو الأشقاء في السودان لوقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل".
وأكد بأن الجيش الليبي استطاع أن يحقق نتائج فعلية في بسط الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق خطوات مهمة في مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد.
ودعا حفتر مشايخ القبائل لقيادة مبادرة من أجل لم شمل الليبي وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وإعلاء المصلحة العليا في ليبيا.
وشدد على ضرورة عدم انتظار حلول تأتي من الخارج، لأن الليبيين أولى بإيجاد الحلول للأزمة الليبية، وهم قادرون على ذلك.
وأكد بأن الهدف الأول والأخير هو استعادة الدولة الليبية وهيبتها وفرض الأمن والاستقرار، والدفاع عن حرمة الوطن والقانون والحفاظ على سيادة ليبيا من المخاطر الخارجية والداخلية.