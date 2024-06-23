https://sarabic.ae/20240623/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-اقتصادية-كارثية-حال-استمرار-الصراع-أو-توسعه-في-الشرق-الأوسط-1090103907.html

خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية كارثية حال استمرار الصراع أو توسعه في الشرق الأوسط

خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية كارثية حال استمرار الصراع أو توسعه في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من استمرار التوترات الحالية في المنطقة، بما فيها الحرب على غزة، والعمليات الدائرة في البحر الأحمر، واحتمالية توسع دائرة الصراع. 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T14:44+0000

2024-06-23T14:44+0000

2024-06-23T14:44+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال خبراء إن توسع دائرة الصراع، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.ويتوقع خبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، منها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط".يقول الخبير الاقتصادي عماد عكوش، إن دخول أزمة البحر الأحمر شهرها الثامن تقريبا"، وتراجع حركة التجارة عبر هذا البحر بنسبة تزيد عن 80% وفق أخر تقديرات، يمثل أزمة كبيرة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الواقع الحاصل فرض على معظم شركات الشحن العالمي استبدال البحر الأحمر بممرات أخرى للوصول إلى أهدافها، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مسافات الطريق، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بنسب تزيد عن 100%.فيما يتعلق بتداعيت استمرار الأزمة، على سلاسل الإمداد لفت عكوش إلى أنها كثيرة ومنها:فيما يتهعلق بالتداعيات على مستوى الطاقة، أوضح عكوش أنها تتمثل في عدد من النقاط منها:وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يؤدي إلى أزمة على المستوى الإنساني، خاصة في الدول الفقيرة، نظرا لتأثرها بشكل أكبر، إضافة إلى أزمات أقليمية ودولية تهدد الاستقرار العالمي ككل، لأن الأمر سيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة وتزايد معدلات الجريمة.في الإطار يقول الخبير الاقتصادي جمال العقاد، إن الواقع الحالي يدفع لتساؤلات جدلية، فيها الكثير من القلق "الافتراضي"، حول التداعيات الاقتصادية على سلاسل الإمداد والأسعار، خاصة في مجال الطاقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العالم مازال يعاني من ارتفاع الديون والتضخم ونسب الفائدة، ونقص في المواد الصناعية الخام، ويعيش صراعات جيوسياسية أخرى.ولفت إلى ضرورة إدراك أن المصالح مرتبطة بشكل تكاملي ومعقد بين دول العالم كافة، ما يتطلب التعاون الجاد على أرض الواقع لتجنيب الاقتصاد العالمي أي أزمة كبرى، فيما يخص الطاقة وامداداتها، لاسيما عبر الخطوط والممرات البحرية.

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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة