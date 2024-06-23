https://sarabic.ae/20240623/سلطات-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1090083750.html
سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T01:42+0000
2024-06-23T01:42+0000
2024-06-23T01:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089095783_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967285c8c5c2683bc830e0a73888dc0.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره المكتب على قناة "تليغرام" الخاصة :"تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 23.25 مساء السبت التجمع السكني زيلاني فتوريا -مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي) وتم ِإطلاق قذفيتين من عيار 155 ملم، وفي الساعة 23.35 أطلقت قذيفتين أخرتين من العيار نفسه على المنطقة ذاتها".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240622/حاكم-بريانسك-الروسية-يعلن-تدمير-12طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1090082933.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089095783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9704f09b4c1b64a595661a0b481366f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو
سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، بإطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره المكتب على قناة "تليغرام" الخاصة :"تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 23.25 مساء السبت التجمع السكني زيلاني فتوريا -مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي) وتم ِإطلاق قذفيتين من عيار 155 ملم، وفي الساعة 23.35 أطلقت قذيفتين أخرتين من العيار نفسه على المنطقة ذاتها
".
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".