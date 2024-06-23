سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

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17 د
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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30 د
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13 د
عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240623/سلطات-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1090083750.html
سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T01:42+0000
2024-06-23T01:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
الناتو
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره المكتب على قناة "تليغرام" الخاصة :"تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 23.25 مساء السبت التجمع السكني زيلاني فتوريا -مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي) وتم ِإطلاق قذفيتين من عيار 155 ملم، وفي الساعة 23.35 أطلقت قذيفتين أخرتين من العيار نفسه على المنطقة ذاتها".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240622/حاكم-بريانسك-الروسية-يعلن-تدمير-12طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1090082933.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو

سلطات: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

01:42 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
/
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تابعنا عبر
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، بإطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره المكتب على قناة "تليغرام" الخاصة :"تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 23.25 مساء السبت التجمع السكني زيلاني فتوريا -مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي) وتم ِإطلاق قذفيتين من عيار 155 ملم، وفي الساعة 23.35 أطلقت قذيفتين أخرتين من العيار نفسه على المنطقة ذاتها".
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بريانسك الروسية يعلن تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
أمس, 23:07 GMT
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "أنصار الله" وفصيل عراقي يعلنان مهاجمة 5 سفن في ميناء إسرائيلي 00:00 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها21 يونيو, 05:19 GMT
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