https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html
قصف إسرائيلي فسفوري يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان.. فيديو
قصف إسرائيلي فسفوري يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T21:30+0000
2024-06-23T21:30+0000
2024-06-23T21:30+0000
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وأفادت قناة "المنار" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي قصف بالقنابل الفسفورية بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة.كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة عيترون.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, قصف إسرائيلي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي فسفوري يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف عدة بلدات جنوب لبنان.
وأفادت قناة "المنار" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي قصف بالقنابل الفسفورية بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا
ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة.
كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة عيترون.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.