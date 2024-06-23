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كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي محذرا: ماكرون قد يؤدي لخروج فرنسا من اتحادنا
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي محذرا: ماكرون قد يؤدي لخروج فرنسا من اتحادنا
سبوتنيك عربي
صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يؤدي إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T08:59+0000
2024-06-23T08:59+0000
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وتابع بارنييه، في مقابلة مع وسيلة إعلامية بريطانية، أمس السبت، أن ماكرون دفع بلاده إلى حافة لحظة "الخروج من الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن "قرار ماكرون بحل برلمان البلاد، وإجراء انتخابات مبكرة قد يؤدي إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي".وحذّر بارنييه من أن "آمال ماكرون في التغلب على حزب التجمع الوطني اليميني، في الانتخابات، محفوفة بالمخاطر للغاية".وتابع بارنييه: "لا أعتقد أن زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، ورئيس حزب الجبهة الوطنية جوردان بارديلا، غيّرا رأيهما، فهما لا يزالان مناهضين لأوروبا".وفي 9 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة من جولتين، في الـ30 من الشهر نفسه وفي 7 يوليو/ تموز المقبل.وجاء القرار في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي فاز فيها حزب التجمع الوطني، وأنهى السباق بفارق يزيد عن 15 نقطة مئوية عن ائتلاف ماكرون الوسطي.
https://sarabic.ae/20240622/لوبان-أمام-ماكرون-3-خيارات-للخروج-من-الأزمة-السياسية-والاستقالة-الأقرب-1090065511.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي محذرا: ماكرون قد يؤدي لخروج فرنسا من اتحادنا

08:59 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يؤدي إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع بارنييه، في مقابلة مع وسيلة إعلامية بريطانية، أمس السبت، أن ماكرون دفع بلاده إلى حافة لحظة "الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "قرار ماكرون بحل برلمان البلاد، وإجراء انتخابات مبكرة قد يؤدي إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي".
وحذّر بارنييه من أن "آمال ماكرون في التغلب على حزب التجمع الوطني اليميني، في الانتخابات، محفوفة بالمخاطر للغاية".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
لوبان: أمام ماكرون 3 خيارات للخروج من الأزمة السياسية.. والاستقالة الأقرب
أمس, 10:38 GMT
وتابع بارنييه: "لا أعتقد أن زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، ورئيس حزب الجبهة الوطنية جوردان بارديلا، غيّرا رأيهما، فهما لا يزالان مناهضين لأوروبا".

وواصل، بالقول: "علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن ما يمكن أن يحدث في فرنسا، سواء فيما يتعلق بانتخاب السيدة لوبان، أو أغلبية مطلقة جديدة لليمين المتشدد".

وفي 9 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة من جولتين، في الـ30 من الشهر نفسه وفي 7 يوليو/ تموز المقبل.
وجاء القرار في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي فاز فيها حزب التجمع الوطني، وأنهى السباق بفارق يزيد عن 15 نقطة مئوية عن ائتلاف ماكرون الوسطي.
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