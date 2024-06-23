https://sarabic.ae/20240623/مراسل-سبوتنيك-مسلحون-يهاجمون-نقاطا-للجيش-السوري-في-مدينة-السويداء-جنوبي-البلاد-1090112083.html
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بأن مجموعات مسلحة محلية شنت هجوما بعدد من القذائف الصاروخية على مراكز أمنية في مدينة السويداء جنوبي البلاد. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T18:51+0000
2024-06-23T18:51+0000
2024-06-23T19:06+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، إن المدينة تشهد توترا أمنيا منذ ساعات الصباح، إذ حاولت مجموعات مسلحة محلية الاعتداء على أحد الحواجز الأمنية التابعة للجيش السوري على المدخل الشمالي للمدينة.وتصاعد التوتر في المدينة بعد قيام مسلحي الفصائل المسلحة المحلية باستعراض للقوة تخلله انتشار لسيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة، وبمواكبة عدد من المسلحين، في وسط المدينة وبالقرب مما يعرف باسم دوار "العنقود" عند المدخل الشمالي للمدينة.وكانت تلك الفصائل قامت، في وقت سابق باختطاف عدد من ضباط وعناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية، وذلك للضغط على الدولة السورية لإخراج بعض الموقوفين بعدة تهم منها جنائية "خطف- سرقة- تهرب- اتجار بالبشر".وتسيطر على بعض أجزاء محافظة السويداء مجموعات محلية مسلحة يتلقى بعضها تمويلا من التحالف الدولي والجيش الأمريكي في منطقة التنف، فيما تتهم السلطات السورية بعض هذه المجموعات بالعمل في تجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.
https://sarabic.ae/20240622/سوريا-طائرات-مسيرة-انتحارية-تهاجم-قاعدة-التنف-الأمريكية-للمرة-الثانية-خلال-ساعات--عاجل-1090082698.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا
18:51 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 19:06 GMT 23.06.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بأن مجموعات مسلحة محلية شنت هجوما بعدد من القذائف الصاروخية على مراكز أمنية في مدينة السويداء جنوبي البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، إن المدينة تشهد توترا أمنيا منذ ساعات الصباح، إذ حاولت مجموعات مسلحة محلية الاعتداء على أحد الحواجز الأمنية التابعة للجيش السوري على المدخل الشمالي للمدينة.
كما أطلق المسلحون قذائف صاروخية ورشقات نارية في سماء المدينة مساء اليوم.
وتصاعد التوتر في المدينة بعد قيام مسلحي الفصائل المسلحة المحلية باستعراض للقوة تخلله انتشار لسيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة، وبمواكبة عدد من المسلحين، في وسط المدينة وبالقرب مما يعرف باسم دوار "العنقود" عند المدخل الشمالي للمدينة.
وكانت تلك الفصائل قامت، في وقت سابق باختطاف عدد من ضباط وعناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية، وذلك للضغط على الدولة السورية لإخراج بعض الموقوفين بعدة تهم منها جنائية "خطف- سرقة- تهرب- اتجار بالبشر".
وتكررت حوادث خطف عناصر وضباط من الجيش السوري عدة مرات، وكان آخرها، أول أمس، بزعم الإفراج عن أحد الشيوخ الدينيين، والذي تبين أنه مختطف لدى مجموعة مسلحة محلية على خلفية تسرب مقطع فيديو مصور له، لم يعرف مضمونه حتى الساعة.
وتسيطر على بعض أجزاء محافظة السويداء مجموعات محلية مسلحة يتلقى بعضها تمويلا من التحالف الدولي
والجيش الأمريكي في منطقة التنف، فيما تتهم السلطات السورية بعض هذه المجموعات بالعمل في تجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.