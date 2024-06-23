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مساحة حرة
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مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بأن مجموعات مسلحة محلية شنت هجوما بعدد من القذائف الصاروخية على مراكز أمنية في مدينة السويداء جنوبي البلاد. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T18:51+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، إن المدينة تشهد توترا أمنيا منذ ساعات الصباح، إذ حاولت مجموعات مسلحة محلية الاعتداء على أحد الحواجز الأمنية التابعة للجيش السوري على المدخل الشمالي للمدينة.وتصاعد التوتر في المدينة بعد قيام مسلحي الفصائل المسلحة المحلية باستعراض للقوة تخلله انتشار لسيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة، وبمواكبة عدد من المسلحين، في وسط المدينة وبالقرب مما يعرف باسم دوار "العنقود" عند المدخل الشمالي للمدينة.وكانت تلك الفصائل قامت، في وقت سابق باختطاف عدد من ضباط وعناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية، وذلك للضغط على الدولة السورية لإخراج بعض الموقوفين بعدة تهم منها جنائية "خطف- سرقة- تهرب- اتجار بالبشر".وتسيطر على بعض أجزاء محافظة السويداء مجموعات محلية مسلحة يتلقى بعضها تمويلا من التحالف الدولي والجيش الأمريكي في منطقة التنف، فيما تتهم السلطات السورية بعض هذه المجموعات بالعمل في تجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.
https://sarabic.ae/20240622/سوريا-طائرات-مسيرة-انتحارية-تهاجم-قاعدة-التنف-الأمريكية-للمرة-الثانية-خلال-ساعات--عاجل-1090082698.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا

18:51 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 19:06 GMT 23.06.2024)
© Sputnik . Basem Haddadالجيش السوري في بادية السويداء
الجيش السوري في بادية السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Basem Haddad
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بأن مجموعات مسلحة محلية شنت هجوما بعدد من القذائف الصاروخية على مراكز أمنية في مدينة السويداء جنوبي البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، إن المدينة تشهد توترا أمنيا منذ ساعات الصباح، إذ حاولت مجموعات مسلحة محلية الاعتداء على أحد الحواجز الأمنية التابعة للجيش السوري على المدخل الشمالي للمدينة.

كما أطلق المسلحون قذائف صاروخية ورشقات نارية في سماء المدينة مساء اليوم.

وتصاعد التوتر في المدينة بعد قيام مسلحي الفصائل المسلحة المحلية باستعراض للقوة تخلله انتشار لسيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة، وبمواكبة عدد من المسلحين، في وسط المدينة وبالقرب مما يعرف باسم دوار "العنقود" عند المدخل الشمالي للمدينة.
الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة "التنف" الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات
أمس, 21:50 GMT
وكانت تلك الفصائل قامت، في وقت سابق باختطاف عدد من ضباط وعناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية، وذلك للضغط على الدولة السورية لإخراج بعض الموقوفين بعدة تهم منها جنائية "خطف- سرقة- تهرب- اتجار بالبشر".

وتكررت حوادث خطف عناصر وضباط من الجيش السوري عدة مرات، وكان آخرها، أول أمس، بزعم الإفراج عن أحد الشيوخ الدينيين، والذي تبين أنه مختطف لدى مجموعة مسلحة محلية على خلفية تسرب مقطع فيديو مصور له، لم يعرف مضمونه حتى الساعة.

وتسيطر على بعض أجزاء محافظة السويداء مجموعات محلية مسلحة يتلقى بعضها تمويلا من التحالف الدولي والجيش الأمريكي في منطقة التنف، فيما تتهم السلطات السورية بعض هذه المجموعات بالعمل في تجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.
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