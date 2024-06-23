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مقتل اثنين من الكوادر الطبية وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة
مقتل اثنين من الكوادر الطبية وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين بمقتل اثنين من الكوادر الطبية في قصف إسرائيلي وسط غزة. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T23:00+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
قصف إسرائيلي
العالم العربي
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ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية قولها، إن اثنين من كوادرها قتلوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي الحربية لعيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.كما تطلق طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وفقا لوكالة "وفا".وقبل قليل، أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لما نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي

مقتل اثنين من الكوادر الطبية وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة

23:00 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 23:45 GMT 23.06.2024)
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين بمقتل اثنين من الكوادر الطبية في قصف إسرائيلي وسط غزة.
ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية قولها، إن اثنين من كوادرها قتلوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي الحربية لعيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، تشن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما تطلق طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وفقا لوكالة "وفا".
وقبل قليل، أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.
آثاردمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لما نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية.
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