https://sarabic.ae/20240623/مقتل-اثنين-من-الكوادر-الطبية-وسقوط-جرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-وسط-غزة-1090114901.html
مقتل اثنين من الكوادر الطبية وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة
مقتل اثنين من الكوادر الطبية وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين بمقتل اثنين من الكوادر الطبية في قصف إسرائيلي وسط غزة. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T23:00+0000
2024-06-23T23:00+0000
2024-06-23T23:45+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
قصف إسرائيلي
العالم العربي
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ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية قولها، إن اثنين من كوادرها قتلوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي الحربية لعيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.كما تطلق طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وفقا لوكالة "وفا".وقبل قليل، أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لما نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قصف إسرائيلي, العالم العربي
مقتل اثنين من الكوادر الطبية وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة
23:00 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 23:45 GMT 23.06.2024)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين بمقتل اثنين من الكوادر الطبية في قصف إسرائيلي وسط غزة.
ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية قولها، إن اثنين من كوادرها قتلوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي الحربية لعيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، تشن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما تطلق طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، وتنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وفقا لوكالة "وفا".
وقبل قليل، أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية
الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لما نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية.