https://sarabic.ae/20240623/نتنياهو-هناك-انخفاض-كبير-بإمدادات-الأسلحة-الأمريكية-منذ-نحو-4-أشهر-1090096130.html

نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهر

نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهر

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T09:49+0000

2024-06-23T09:49+0000

2024-06-23T09:49+0000

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وتابع نتنياهو، في كلمة له، أنه "ولأسابيع عدة، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين بتسريع عملية شحن الأسلحة".وأضاف: "إنني أقدّر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والإدارة الأمريكية لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب، قدمت لنا أمريكا الدعم المعنوي والمادي، بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم".وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يأمل ويعتقد أن "قضية تأخير الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب"، وأردف: "لكنني أود أن أؤكد، وقد قلت ذلك أيضا لأصدقائنا الأمريكيين، لدينا وسيلة واحدة وكانت دائمًا تقلب الموازين، شجاعة مقاتلينا وتصميمهم، وبهذا السلاح سننتصر".تأتي تصريحات نتنياهو، تزامنا مع زيارة يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن، والتي تهدف في المقام الأول إلى دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت واشنطن تحجبها عن إسرائيل.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.وتأتي زيارة غالانت، وسط خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة.ومنذ ذلك الحين، أصرّ البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو كان يهدف إلى ضمان حصوله على الفضل، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.

https://sarabic.ae/20240622/نتنياهو-يؤكد-وجود-توتر-مع-بايدن-بسبب-الأسلحة-حاولت-حل-المشكلة-لأشهر-عدة-دون-جدوى-1090063455.html

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