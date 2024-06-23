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نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهر
نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهر
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T09:49+0000
2024-06-23T09:49+0000
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وتابع نتنياهو، في كلمة له، أنه "ولأسابيع عدة، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين بتسريع عملية شحن الأسلحة".وأضاف: "إنني أقدّر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والإدارة الأمريكية لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب، قدمت لنا أمريكا الدعم المعنوي والمادي، بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم".وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يأمل ويعتقد أن "قضية تأخير الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب"، وأردف: "لكنني أود أن أؤكد، وقد قلت ذلك أيضا لأصدقائنا الأمريكيين، لدينا وسيلة واحدة وكانت دائمًا تقلب الموازين، شجاعة مقاتلينا وتصميمهم، وبهذا السلاح سننتصر".تأتي تصريحات نتنياهو، تزامنا مع زيارة يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن، والتي تهدف في المقام الأول إلى دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت واشنطن تحجبها عن إسرائيل.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.وتأتي زيارة غالانت، وسط خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة.ومنذ ذلك الحين، أصرّ البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو كان يهدف إلى ضمان حصوله على الفضل، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.
https://sarabic.ae/20240622/نتنياهو-يؤكد-وجود-توتر-مع-بايدن-بسبب-الأسلحة-حاولت-حل-المشكلة-لأشهر-عدة-دون-جدوى-1090063455.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهر

09:49 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / SHAUL GOLANرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / SHAUL GOLAN
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل".
وتابع نتنياهو، في كلمة له، أنه "ولأسابيع عدة، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين بتسريع عملية شحن الأسلحة".
وأضاف: "إنني أقدّر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والإدارة الأمريكية لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب، قدمت لنا أمريكا الدعم المعنوي والمادي، بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم".
وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يأمل ويعتقد أن "قضية تأخير الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب"، وأردف: "لكنني أود أن أؤكد، وقد قلت ذلك أيضا لأصدقائنا الأمريكيين، لدينا وسيلة واحدة وكانت دائمًا تقلب الموازين، شجاعة مقاتلينا وتصميمهم، وبهذا السلاح سننتصر".
تأتي تصريحات نتنياهو، تزامنا مع زيارة يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن، والتي تهدف في المقام الأول إلى دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت واشنطن تحجبها عن إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
نتنياهو يؤكد وجود توتر مع بايدن بسبب الأسلحة: حاولت حل المشكلة لأشهر عدة دون جدوى
أمس, 08:53 GMT
وتأتي زيارة غالانت، وسط خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة.
ومنذ ذلك الحين، أصرّ البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.
وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو كان يهدف إلى ضمان حصوله على الفضل، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.
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