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نتنياهو يؤكد وجود توتر مع بايدن بسبب الأسلحة: حاولت حل المشكلة لأشهر عدة دون جدوى
نتنياهو يؤكد وجود توتر مع بايدن بسبب الأسلحة: حاولت حل المشكلة لأشهر عدة دون جدوى
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجود مشكلات مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل، بعد فيديو انتقد فيه... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T08:53+0000
2024-06-22T09:37+0000
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بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو، لوسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة: "لقد حاولنا، في العديد من المحادثات الهادئة بين مسؤولينا والمسؤولين الأمريكيين، وبيني وبين الرئيس بايدن، تجاوز هذه المشكلة، وأثرت هذه القضية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وتعهّد بأن واشنطن ستعالج الموضوع".وفي إشارة إلى مقطع فيديو "الاختناقات التي لا يمكن تصورها التي وضعتها الولايات المتحدة في نقل شحنات الأسلحة والذخيرة"، الذي بثه نتنياهو الثلاثاء، قال: "شعرت أن الكشف عن ذلك كان ضروريًا للغاية بعد أشهر من المحادثة الهادئة التي لم تحل المشكلة".ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن حل القيود المفروضة على شحنات الأسلحة، قال نتنياهو: "أعتقد أنه يمكن حلها على الفور بحسن نية. يمكن حلها على الفور".ولم يحدد نتنياهو بعد الأسلحة التي تحجبها الولايات المتحدة عن إسرائيل، لكنه قال: "أنا لا أتحدث عن طائرات "F-35" أو "F-16"، التي سيتم تصنيعها بعد سنوات، أنا أتحدث عما هو ضروري الآن لكسب الحرب في غزة بسرعة وتجنب الحرب في لبنان، التي في حالة عدم تدارك الأمر، تتزايد مخاطر اندلاعها".وعلّقت إدارة بايدن، في مايو/ أيار الماضي، شحنة أسلحة تضمنت 3 آلاف و500 قنبلة للطائرات المقاتلة، منها قنابل تزن 2000 رطل، بسبب مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ولكن الفيديو الذي بثه نتنياهو، الأسبوع الماضي، أثار غضب الإدارة الأمريكية، إذ اعتبر البيت الأبيض أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "مهينة".وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي ب‍البيت الأبيض، جون كيربي، لصحفيين حول ذلك الأمر: "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".
https://sarabic.ae/20240621/نتنياهو-مستعد-لأي-انتقادات-مقابل-الحصول-على-الأسلحة-الأمريكية-1090027303.html
https://sarabic.ae/20240618/نتنياهو-ليس-معقولا-حجب-الإدارة-الأمريكية-الأسلحة-والذخائر-عن-إسرائيل-1089965023.html
https://sarabic.ae/20240616/نتنياهو-نحن-دولة-لديها-جيش-وليس-جيش-لديه-دولة-1089907366.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

نتنياهو يؤكد وجود توتر مع بايدن بسبب الأسلحة: حاولت حل المشكلة لأشهر عدة دون جدوى

08:53 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 09:37 GMT 22.06.2024)
© AFP 2023 / LEO CORREAرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / LEO CORREA
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجود مشكلات مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل، بعد فيديو انتقد فيه الإدارة الأمريكية بسبب القيود، مشيرًا إلى أنه "حاول حل المشكلة بشكل خاص لأشهر عدة، دون جدوى".
وقال نتنياهو، لوسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة: "لقد حاولنا، في العديد من المحادثات الهادئة بين مسؤولينا والمسؤولين الأمريكيين، وبيني وبين الرئيس بايدن، تجاوز هذه المشكلة، وأثرت هذه القضية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وتعهّد بأن واشنطن ستعالج الموضوع".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
نتنياهو: مستعد لأي انتقادات مقابل الحصول على الأسلحة الأمريكية
أمس, 05:47 GMT
وفي إشارة إلى مقطع فيديو "الاختناقات التي لا يمكن تصورها التي وضعتها الولايات المتحدة في نقل شحنات الأسلحة والذخيرة"، الذي بثه نتنياهو الثلاثاء، قال: "شعرت أن الكشف عن ذلك كان ضروريًا للغاية بعد أشهر من المحادثة الهادئة التي لم تحل المشكلة".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن حل القيود المفروضة على شحنات الأسلحة، قال نتنياهو: "أعتقد أنه يمكن حلها على الفور بحسن نية. يمكن حلها على الفور".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
نتنياهو: ليس معقولا حجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل
18 يونيو, 14:36 GMT
ولم يحدد نتنياهو بعد الأسلحة التي تحجبها الولايات المتحدة عن إسرائيل، لكنه قال: "أنا لا أتحدث عن طائرات "F-35" أو "F-16"، التي سيتم تصنيعها بعد سنوات، أنا أتحدث عما هو ضروري الآن لكسب الحرب في غزة بسرعة وتجنب الحرب في لبنان، التي في حالة عدم تدارك الأمر، تتزايد مخاطر اندلاعها".
وعلّقت إدارة بايدن، في مايو/ أيار الماضي، شحنة أسلحة تضمنت 3 آلاف و500 قنبلة للطائرات المقاتلة، منها قنابل تزن 2000 رطل، بسبب مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
نتنياهو: نحن دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة
16 يونيو, 12:55 GMT
ولكن الفيديو الذي بثه نتنياهو، الأسبوع الماضي، أثار غضب الإدارة الأمريكية، إذ اعتبر البيت الأبيض أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "مهينة".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي ب‍البيت الأبيض، جون كيربي، لصحفيين حول ذلك الأمر: "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".
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