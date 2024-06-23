https://sarabic.ae/20240623/وزير-الصحة-السعودي-عدد-الوفيات-بالحج-بلغ-1301-فيديو-1090111652.html

وزير الصحة السعودي: عدد الوفيات بالحج بلغ 1301... فيديو

وزير الصحة السعودي: عدد الوفيات بالحج بلغ 1301... فيديو

سبوتنيك عربي

قال وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، إن "القيادة السعودية تضع الإنسان فوق كل اعتبار". 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T18:46+0000

2024-06-23T18:46+0000

2024-06-23T18:46+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الحج

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0e/1089868075_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1e3a69c1b041dbfb6c7e34b1e9c6c282.jpg

وأكد الجلاجل، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، أن "عدد الوفيات بالحج بلغ 1301، وأن هناك 83% من الوفيات حجاج غير مسجلين"، مشيرا إلى أن المملكة تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري.وأضاف وزير الصحة السعودي أن "الحالة الصحية للحجاج كانت مطمئنة وبلا أوبئة أو أمراض"، مشيرا إلى أن "هناك غير المصرح لهم بالحج ساروا لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس".وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة.وأعلنت الرئاسة المصرية، الخميس الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.من جهته، كلف رئيس الوزراء المصري المكلف، مصطفى مدبولي، أمس السبت، بسحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.وأكد مدبولي، خلال اجتماع خلية أزمة الحجاج التي كلف بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الالتزام بتقديم الدعم لأسر الضحايا من الحجاج خلال هذا الحدث المحزن.وأضاف أن "اجتماع خلية الأزمة يهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين"، مؤكدا التنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره.

https://sarabic.ae/20240617/وزارة-الحج-والعمرة-في-السعودية-نقل-300-ألف-حاج-في-قطار-المشاعر-بمعدل-انضباط-106-1089921881.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي