صور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى
جنود ألمانيا النازية، مدعومين بناقلات جند مدرعة، يدخلون قرية روسية محترقة، 26 يونيو 1941.
جنود ألمانيا النازية، مدعومين بناقلات جند مدرعة، يدخلون قرية روسية محترقة، 26 يونيو 1941.
لقطة من الفيلم الوثائقي لرومان كار، 22 يونيو 1941.
راجمات الصواريخ السوفيتية، أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، 22 يونيو 1941.
راجمات الصواريخ السوفيتية، أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، 22 يونيو 1941.
الهجوم على الاتحاد السوفيتي، الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، 22 يونيو 1941.
الهجوم على الاتحاد السوفيتي، الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، 22 يونيو 1941.
طوابير من المقاتلين السوفيت، موسكو، في الحرب الوطنية العظمى، 23 يونيو 1941.
طوابير من المقاتلين السوفيت، موسكو، في الحرب الوطنية العظمى، 23 يونيو 1941.
فوج دبابات سوفيتية من الأكاديمية العسكرية على الجبهة، في الحرب الوطنية العظمى، 1941.
فوج دبابات سوفيتية من الأكاديمية العسكرية على الجبهة، في الحرب الوطنية العظمى، 1941.
وزير الخارجية الألماني، يواكيم فون ريبنتروب، يعلن أن ألمانيا في حالة حرب مع الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو 1941، في وزارة الخارجية في برلين.
وزير الخارجية الألماني، يواكيم فون ريبنتروب، يعلن أن ألمانيا في حالة حرب مع الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو 1941، في وزارة الخارجية في برلين.
جنود ألمان يقاتلون ضد الجيش الأحمر على خط المواجهة، خلال الأيام الأولى للغزو الألماني للاتحاد السوفيتي.
جنود ألمان يقاتلون ضد الجيش الأحمر على خط المواجهة، خلال الأيام الأولى للغزو الألماني للاتحاد السوفيتي.
فجر يوم 24 يونيو 1941، قصفت الطائرات الفاشية المصنع العسكري رقم 43 في كييف.
فجر يوم 24 يونيو 1941، قصفت الطائرات الفاشية المصنع العسكري رقم 43 في كييف.
تقديم الرعاية الطبية لأول جريح قرب كيشنوف، بعد قصف الطائرات الفاشية، في 22 يونيو 1941.
تقديم الرعاية الطبية لأول جريح قرب كيشنوف، بعد قصف الطائرات الفاشية، في 22 يونيو 1941.
في 26 يونيو 1941، قام الطيار الروسي وبطل الاتحاد السوفيتي، نيكولاي جاستيلو، بعمل فدائي، حيث وجه سيارته المشتعلة نحو رتل لآليات العدو النازي.
في 26 يونيو 1941، قام الطيار الروسي وبطل الاتحاد السوفيتي، نيكولاي جاستيلو، بعمل فدائي، حيث وجه سيارته المشتعلة نحو رتل لآليات العدو النازي.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ممرضة الخدمة الصحية. موسكو، يونيو 1941.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ممرضة الخدمة الصحية. موسكو، يونيو 1941.
مذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا.
مذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا.
السكان يستمعون، يوم 22 يونيو 1941، أثناء إعلان الراديو لرسالة حكومية حول الهجوم الغادر لألمانيا النازية، على الاتحاد السوفيتي.
السكان يستمعون، يوم 22 يونيو 1941، أثناء إعلان الراديو لرسالة حكومية حول الهجوم الغادر لألمانيا النازية، على الاتحاد السوفيتي.
طوابير من المقاتلين السوفييت تتحرك إلى الأمام، ولافتة كتب عليها "قضيتنا عادلة، النصر لنا"، موسكو، 23 يونيو 1941.
طوابير من المقاتلين السوفييت تتحرك إلى الأمام، ولافتة كتب عليها "قضيتنا عادلة، النصر لنا"، موسكو، 23 يونيو 1941.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، 23 يونيو 1941 في كييف، منطقة غروشكي.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، 23 يونيو 1941 في كييف، منطقة غروشكي.