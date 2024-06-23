صور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى

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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
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29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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https://sarabic.ae/20240623/1090088058.html
صور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى
صور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى
سبوتنيك عربي
بدأت ألمانيا النازية حربها على روسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو/ حزيران 194. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
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جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى.
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фото, صور, روسيا, الاتحاد السوفيتي
фото, صور, روسيا, الاتحاد السوفيتي

صور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى

12:08 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 12:17 GMT 23.06.2024)
تابعنا عبر
بدأت ألمانيا النازية حربها على روسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو/ حزيران 194.
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور للأيام الأولى من الحرب الوطنية العظمى.
© AP Photo

جنود ألمانيا النازية، مدعومين بناقلات جند مدرعة، يدخلون قرية روسية محترقة، 26 يونيو 1941.

جنود ألمانيا النازية، مدعومين بناقلات جند مدرعة، يدخلون قرية روسية محترقة، 26 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
1/16
© AP Photo

جنود ألمانيا النازية، مدعومين بناقلات جند مدرعة، يدخلون قرية روسية محترقة، 26 يونيو 1941.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من الفيلم الوثائقي لرومان كار، 22 يونيو 1941.

لقطة من الفيلم الوثائقي لرومان كار، 22 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik
/
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لقطة من الفيلم الوثائقي لرومان كار، 22 يونيو 1941.

© AFP 2023

راجمات الصواريخ السوفيتية، أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، 22 يونيو 1941.

راجمات الصواريخ السوفيتية، أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، 22 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
3/16
© AFP 2023

راجمات الصواريخ السوفيتية، أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، 22 يونيو 1941.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

الهجوم على الاتحاد السوفيتي، الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، 22 يونيو 1941.

الهجوم على الاتحاد السوفيتي، الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، 22 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Anatoliy Garanin
/
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الهجوم على الاتحاد السوفيتي، الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، 22 يونيو 1941.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

طوابير من المقاتلين السوفيت، موسكو، في الحرب الوطنية العظمى، 23 يونيو 1941.

طوابير من المقاتلين السوفيت، موسكو، في الحرب الوطنية العظمى، 23 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Anatoliy Garanin
/
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طوابير من المقاتلين السوفيت، موسكو، في الحرب الوطنية العظمى، 23 يونيو 1941.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

فوج دبابات سوفيتية من الأكاديمية العسكرية على الجبهة، في الحرب الوطنية العظمى، 1941.

فوج دبابات سوفيتية من الأكاديمية العسكرية على الجبهة، في الحرب الوطنية العظمى، 1941. - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Anatoliy Garanin
/
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فوج دبابات سوفيتية من الأكاديمية العسكرية على الجبهة، في الحرب الوطنية العظمى، 1941.

© AP Photo

وزير الخارجية الألماني، يواكيم فون ريبنتروب، يعلن أن ألمانيا في حالة حرب مع الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو 1941، في وزارة الخارجية في برلين.

وزير الخارجية الألماني، يواكيم فون ريبنتروب، يعلن أن ألمانيا في حالة حرب مع الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو 1941، في وزارة الخارجية في برلين. - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo

وزير الخارجية الألماني، يواكيم فون ريبنتروب، يعلن أن ألمانيا في حالة حرب مع الاتحاد السوفيتي، في 22 يونيو 1941، في وزارة الخارجية في برلين.

© AP Photo

جنود ألمان يقاتلون ضد الجيش الأحمر على خط المواجهة، خلال الأيام الأولى للغزو الألماني للاتحاد السوفيتي.

جنود ألمان يقاتلون ضد الجيش الأحمر على خط المواجهة، خلال الأيام الأولى للغزو الألماني للاتحاد السوفيتي. - سبوتنيك عربي
8/16
© AP Photo

جنود ألمان يقاتلون ضد الجيش الأحمر على خط المواجهة، خلال الأيام الأولى للغزو الألماني للاتحاد السوفيتي.

© Sputnik . Kazimir Lishko / الانتقال إلى بنك الصور

فجر يوم 24 يونيو 1941، قصفت الطائرات الفاشية المصنع العسكري رقم 43 في كييف.

فجر يوم 24 يونيو 1941، قصفت الطائرات الفاشية المصنع العسكري رقم 43 في كييف. - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Kazimir Lishko
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فجر يوم 24 يونيو 1941، قصفت الطائرات الفاشية المصنع العسكري رقم 43 في كييف.

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم الرعاية الطبية لأول جريح قرب كيشنوف، بعد قصف الطائرات الفاشية، في 22 يونيو 1941.

تقديم الرعاية الطبية لأول جريح قرب كيشنوف، بعد قصف الطائرات الفاشية، في 22 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Georgy Zelma
/
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تقديم الرعاية الطبية لأول جريح قرب كيشنوف، بعد قصف الطائرات الفاشية، في 22 يونيو 1941.

© Sputnik . Anatoly Sergeev-Vasiliev / الانتقال إلى بنك الصور

في 26 يونيو 1941، قام الطيار الروسي وبطل الاتحاد السوفيتي، نيكولاي جاستيلو، بعمل فدائي، حيث وجه سيارته المشتعلة نحو رتل لآليات العدو النازي.

في 26 يونيو 1941، قام الطيار الروسي وبطل الاتحاد السوفيتي، نيكولاي جاستيلو، بعمل فدائي، حيث وجه سيارته المشتعلة نحو رتل لآليات العدو النازي. - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Anatoly Sergeev-Vasiliev
/
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في 26 يونيو 1941، قام الطيار الروسي وبطل الاتحاد السوفيتي، نيكولاي جاستيلو، بعمل فدائي، حيث وجه سيارته المشتعلة نحو رتل لآليات العدو النازي.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ممرضة الخدمة الصحية. موسكو، يونيو 1941.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ممرضة الخدمة الصحية. موسكو، يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Anatoliy Garanin
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ممرضة الخدمة الصحية. موسكو، يونيو 1941.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

مذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا.

مذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا. - سبوتنيك عربي
13/16
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مذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا.

© Sputnik . Evgeniy Haldei / الانتقال إلى بنك الصور

السكان يستمعون، يوم 22 يونيو 1941، أثناء إعلان الراديو لرسالة حكومية حول الهجوم الغادر لألمانيا النازية، على الاتحاد السوفيتي.

السكان يستمعون، يوم 22 يونيو 1941، أثناء إعلان الراديو لرسالة حكومية حول الهجوم الغادر لألمانيا النازية، على الاتحاد السوفيتي. - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Evgeniy Haldei
/
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السكان يستمعون، يوم 22 يونيو 1941، أثناء إعلان الراديو لرسالة حكومية حول الهجوم الغادر لألمانيا النازية، على الاتحاد السوفيتي.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

طوابير من المقاتلين السوفييت تتحرك إلى الأمام، ولافتة كتب عليها "قضيتنا عادلة، النصر لنا"، موسكو، 23 يونيو 1941.

طوابير من المقاتلين السوفييت تتحرك إلى الأمام، ولافتة كتب عليها &quot;قضيتنا عادلة، النصر لنا&quot;، موسكو، 23 يونيو 1941. - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . Anatoliy Garanin
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طوابير من المقاتلين السوفييت تتحرك إلى الأمام، ولافتة كتب عليها "قضيتنا عادلة، النصر لنا"، موسكو، 23 يونيو 1941.

© Sputnik . Kazimir Lishko / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، 23 يونيو 1941 في كييف، منطقة غروشكي.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، 23 يونيو 1941 في كييف، منطقة غروشكي. - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Kazimir Lishko
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، 23 يونيو 1941 في كييف، منطقة غروشكي.

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