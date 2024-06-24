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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240624/إصابة-شخص-ووقوع-أضرار-مادية-نتيجة-هجوم-كثيف-بالطائرات-المسيرة-على-بيلغورود-1090149619.html
إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم كثيف بالطائرات المسيرة على بيلغورود
إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم كثيف بالطائرات المسيرة على بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم أوكراني كثيف بالطائرات المسيرة على المنطقة. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T22:59+0000
2024-06-24T23:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت مدينة ومنطقة بيلغورود لهجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب مدني. وقام فريق إسعاف بنقل امرأة مصابة بجرح مغلق في الرأس وكسر في ذراعها اليمنى إلى مستشفى المدينة".وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية في المنازل "وتحطمت نوافذ عدد من المباني السكنية، وتضررت 4 سيارات، كما تضرر خط إمدادات الغاز".يحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html
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روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا

إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم كثيف بالطائرات المسيرة على بيلغورود

22:59 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 23:09 GMT 24.06.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم أوكراني كثيف بالطائرات المسيرة على المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت مدينة ومنطقة بيلغورود لهجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب مدني. وقام فريق إسعاف بنقل امرأة مصابة بجرح مغلق في الرأس وكسر في ذراعها اليمنى إلى مستشفى المدينة".
وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية في المنازل "وتحطمت نوافذ عدد من المباني السكنية، وتضررت 4 سيارات، كما تضرر خط إمدادات الغاز".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أمس, 05:16 GMT
يحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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