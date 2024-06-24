https://sarabic.ae/20240624/إصابة-شخص-ووقوع-أضرار-مادية-نتيجة-هجوم-كثيف-بالطائرات-المسيرة-على-بيلغورود-1090149619.html
إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم كثيف بالطائرات المسيرة على بيلغورود
إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم كثيف بالطائرات المسيرة على بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم أوكراني كثيف بالطائرات المسيرة على المنطقة. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T22:59+0000
2024-06-24T22:59+0000
2024-06-24T23:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798843_0:153:3136:1917_1920x0_80_0_0_4241d16e6a448c28d2215f8d2006b4f4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت مدينة ومنطقة بيلغورود لهجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب مدني. وقام فريق إسعاف بنقل امرأة مصابة بجرح مغلق في الرأس وكسر في ذراعها اليمنى إلى مستشفى المدينة".وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية في المنازل "وتحطمت نوافذ عدد من المباني السكنية، وتضررت 4 سيارات، كما تضرر خط إمدادات الغاز".يحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798843_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_8e804026d6c6e3353877d18d12439c47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم كثيف بالطائرات المسيرة على بيلغورود
22:59 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 23:09 GMT 24.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إصابة شخص ووقوع أضرار مادية نتيجة هجوم أوكراني كثيف بالطائرات المسيرة على المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تعرضت مدينة ومنطقة بيلغورود لهجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب مدني
. وقام فريق إسعاف بنقل امرأة مصابة بجرح مغلق في الرأس وكسر في ذراعها اليمنى إلى مستشفى المدينة".
وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية في المنازل "وتحطمت نوافذ عدد من المباني السكنية، وتضررت 4 سيارات، كما تضرر خط إمدادات الغاز".
يحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.