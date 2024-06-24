https://sarabic.ae/20240624/اكتشاف-ديدان-وطفيليات-في-بعض-بالونات-القمامة-التي-أرسلتها-كوريا-الشمالية-لجارتها-الجنوبية-1090117655.html
اكتشاف ديدان وطفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية
اكتشاف ديدان وطفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية
سبوتنيك عربي
قالت وزارة التوحيد في سيئول، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف طفيليات في بعض البالونات المليئة بالقمامة، التي أرسلتها كوريا الشمالية، ولكن لم يتم العثور على أي... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T06:46+0000
2024-06-24T06:46+0000
2024-06-24T06:46+0000
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وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم العثور على العديد من الطفيليات، مثل الديدان الأسطوانية والديدان السوطية والديدان الخيطية، في التربة الموجودة في القمامة"، مضيفة أنه يعتقد أن الطفيليات تنشأ من فضلات الإنسان، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في عدة مناسبات ردا على حملات المنشورات، التي قام بها الناشطون الكوريون الجنوبيون والتي تدين النظام الكوري الشمالي.وتستند نتائج كوريا الجنوبية إلى فحص 70 بالونا.ومن بين البالونات المليئة بالقمامة، تم اكتشاف قطع ملابس ممزقة، مثل ربطات العنق والسترات الزرقاء، والتي يبدو أنها مقطوعة بالمقص أو السكاكين، وتم التعرف على هذه الملابس، على أنها عناصر قدمتها شركة كورية جنوبية إلى كوريا الشمالية، في وقت سابق.ولسنوات، أرسل المنشقون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية، والناشطون المحافظون، منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال باستخدام البالونات، بهدف تشجيع الكوريين الشماليين على الانتفاض ضد نظام عائلة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, الأخبار
اكتشاف ديدان وطفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية
قالت وزارة التوحيد في سيئول، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف طفيليات في بعض البالونات المليئة بالقمامة، التي أرسلتها كوريا الشمالية، ولكن لم يتم العثور على أي مواد ضارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم العثور على العديد من الطفيليات، مثل الديدان الأسطوانية والديدان السوطية والديدان الخيطية، في التربة الموجودة في القمامة"، مضيفة أنه يعتقد أن الطفيليات تنشأ من فضلات الإنسان، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في عدة مناسبات ردا على حملات المنشورات، التي قام بها الناشطون الكوريون الجنوبيون والتي تدين النظام الكوري الشمالي.
وتستند نتائج كوريا الجنوبية إلى فحص 70 بالونا.
ومن بين البالونات المليئة بالقمامة، تم اكتشاف قطع ملابس ممزقة، مثل ربطات العنق والسترات الزرقاء، والتي يبدو أنها مقطوعة بالمقص أو السكاكين، وتم التعرف على هذه الملابس، على أنها عناصر قدمتها شركة كورية جنوبية إلى كوريا الشمالية، في وقت سابق.
ولسنوات، أرسل المنشقون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية، والناشطون المحافظون، منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال باستخدام البالونات، بهدف تشجيع الكوريين الشماليين على الانتفاض ضد نظام عائلة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.