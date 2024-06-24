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اكتشاف ديدان وطفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية
اكتشاف ديدان وطفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية
سبوتنيك عربي
قالت وزارة التوحيد في سيئول، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف طفيليات في بعض البالونات المليئة بالقمامة، التي أرسلتها كوريا الشمالية، ولكن لم يتم العثور على أي... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T06:46+0000
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وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم العثور على العديد من الطفيليات، مثل الديدان الأسطوانية والديدان السوطية والديدان الخيطية، في التربة الموجودة في القمامة"، مضيفة أنه يعتقد أن الطفيليات تنشأ من فضلات الإنسان، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في عدة مناسبات ردا على حملات المنشورات، التي قام بها الناشطون الكوريون الجنوبيون والتي تدين النظام الكوري الشمالي.وتستند نتائج كوريا الجنوبية إلى فحص 70 بالونا.ومن بين البالونات المليئة بالقمامة، تم اكتشاف قطع ملابس ممزقة، مثل ربطات العنق والسترات الزرقاء، والتي يبدو أنها مقطوعة بالمقص أو السكاكين، وتم التعرف على هذه الملابس، على أنها عناصر قدمتها شركة كورية جنوبية إلى كوريا الشمالية، في وقت سابق.ولسنوات، أرسل المنشقون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية، والناشطون المحافظون، منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال باستخدام البالونات، بهدف تشجيع الكوريين الشماليين على الانتفاض ضد نظام عائلة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, الأخبار

اكتشاف ديدان وطفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية

06:46 GMT 24.06.2024
© AFP 2023قمامة من بالون في كوريا الجنوبية أرسلته جارتها الشماليةء 29 مايو/ أيار 2024
قمامة من بالون في كوريا الجنوبية أرسلته جارتها الشماليةء 29 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
قمامة من بالون في كوريا الجنوبية أرسلته جارتها الشماليةء 29 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023
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قالت وزارة التوحيد في سيئول، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف طفيليات في بعض البالونات المليئة بالقمامة، التي أرسلتها كوريا الشمالية، ولكن لم يتم العثور على أي مواد ضارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم العثور على العديد من الطفيليات، مثل الديدان الأسطوانية والديدان السوطية والديدان الخيطية، في التربة الموجودة في القمامة"، مضيفة أنه يعتقد أن الطفيليات تنشأ من فضلات الإنسان، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في عدة مناسبات ردا على حملات المنشورات، التي قام بها الناشطون الكوريون الجنوبيون والتي تدين النظام الكوري الشمالي.
وتستند نتائج كوريا الجنوبية إلى فحص 70 بالونا.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"
21 يونيو, 17:38 GMT
ومن بين البالونات المليئة بالقمامة، تم اكتشاف قطع ملابس ممزقة، مثل ربطات العنق والسترات الزرقاء، والتي يبدو أنها مقطوعة بالمقص أو السكاكين، وتم التعرف على هذه الملابس، على أنها عناصر قدمتها شركة كورية جنوبية إلى كوريا الشمالية، في وقت سابق.
ولسنوات، أرسل المنشقون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية، والناشطون المحافظون، منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال باستخدام البالونات، بهدف تشجيع الكوريين الشماليين على الانتفاض ضد نظام عائلة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
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