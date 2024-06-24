https://sarabic.ae/20240624/بلينكن-يشدد-على-ضرورة-حماية-عمال-الإغاثة-في-غزة-خلال-اتصال-هاتفي-مع-وزير-دفاع-إسرائيل-1090149479.html
بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل
بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T22:15+0000
2024-06-24T22:15+0000
2024-06-24T22:15+0000
وزير الخارجية الأمريكي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088532039_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a1092e09aa2aef1e3707d4641d283492.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240624/قتلى-وجرحى-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-وشمال-غزة-1090149334.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088532039_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_7bfbf43ce8e7d5a581e6b2ec5b8569d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.
وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني
في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".
وذكر البيان أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.