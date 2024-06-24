https://sarabic.ae/20240624/بلينكن-يشدد-على-ضرورة-حماية-عمال-الإغاثة-في-غزة-خلال-اتصال-هاتفي-مع-وزير-دفاع-إسرائيل-1090149479.html

بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل

بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T22:15+0000

2024-06-24T22:15+0000

2024-06-24T22:15+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم