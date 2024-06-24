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بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل
بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T22:15+0000
2024-06-24T22:15+0000
وزير الخارجية الأمريكي
إسرائيل
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240624/قتلى-وجرحى-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-وشمال-غزة-1090149334.html
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وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم

بلينكن يشدد على ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي مع وزير دفاع إسرائيل

22:15 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.
وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".
وذكر البيان أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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