https://sarabic.ae/20240624/ترامب-يتحدث-عن-تعرضه-للتعذيب-في-السجن-سابقا--1090147164.html
ترامب يتحدث عن "تعرضه للتعذيب" في السجن سابقا
ترامب يتحدث عن "تعرضه للتعذيب" في السجن سابقا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه "تعرض للتعذيب في السجن"، عندما التُقطت صورة لخزانة الملفات كجزء من قضية جنائية. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T17:55+0000
2024-06-24T17:55+0000
2024-06-24T17:55+0000
دونالد ترامب
العالم
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وجاء في الرسالة البريدية لحملة ترامب الانتخابية: "أريدكم أن تتذكروا ما فعلوه بي. لقد عذبوني في السجن والتقطوا صورة لخزانة الملفات".ومن المقرر أن تجري المناظرة الأولى بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن في 27 يونيو/حزيران الجاري.وتأمل حملة بايدن في تصوير خصمه الأساسي على أنه "مجرم تم عزله وإدانته مرتين وقام بالتشهير والاعتداء الجنسي وأفلس ست مرات".
https://sarabic.ae/20240623/ترامب-يحدد-موعد-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1090087072.html
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دونالد ترامب, العالم
ترامب يتحدث عن "تعرضه للتعذيب" في السجن سابقا
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه "تعرض للتعذيب في السجن"، عندما التُقطت صورة لخزانة الملفات كجزء من قضية جنائية.
وجاء في الرسالة البريدية لحملة ترامب الانتخابية: "أريدكم أن تتذكروا ما فعلوه بي. لقد عذبوني في السجن والتقطوا صورة لخزانة الملفات".
واستسلم ترامب إلى أحد السجون في جورجيا في أغسطس/ آب الماضي ليواجه قضية جنائية رابعة ضده لمحاولته استخدام أساليب الابتزاز لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتم التقاط صورة للرئيس السابق أثناء اعتقاله، ووزع مكتب عمدة مقاطعة فولتون الصورة. وأمضى ترامب حوالي نصف ساعة في الحجز وتم إطلاق سراحه بكفالة متفق عليها مسبقًا بقيمة 200 ألف دولار.
ومن المقرر أن تجري المناظرة الأولى بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن في 27 يونيو/حزيران الجاري.
وتأمل حملة بايدن في تصوير خصمه الأساسي على أنه "مجرم تم عزله وإدانته مرتين وقام بالتشهير والاعتداء الجنسي وأفلس ست مرات".