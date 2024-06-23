https://sarabic.ae/20240623/ترامب-يحدد-موعد-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1090087072.html
ترامب يحدد "موعد إنهاء" الصراع الأوكراني
ترامب يحدد "موعد إنهاء" الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع حاشد في فيلادلفيا، بأنه سينهي الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات قبل تنصيبه. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T06:50+0000
2024-06-23T06:50+0000
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وقال ترامب: "حتى قبل أن أدخل المكتب البيضاوي ونفوز في الانتخابات الرئاسية... سأضع حدًا لهذا الصراع الرهيب بين روسيا وأوكرانيا".وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن "المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط".وفي وقت سابق، وعد ترامب بأنه "سيقوم بتسوية" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.ترامب يتوعد بوقف الدفعات الضخمة لأوكرانيا في حال فوزه بالانتخاباتوسبق للرئيس الأمريكي السابق أن تحدث بشكل انتقادي عن استمرار المساعدة المالية لكييف."فخ لزيلينسكي"... الولايات المتحدة لها الحق في إنهاء الاتفاق مع كييف استنادا إلى أحد البنودومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر المقبل. وسيكون المنافس الرئيسي لترامب، هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن. ومن المقرر أن يقام حفل التنصيب الرئاسي في 20 يناير/ كانون الثاني 2025.
https://sarabic.ae/20240604/ترامب-بوتين-ينتصر-في-الصراع-مع-أوكرانيا-1089508048.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب يحدد "موعد إنهاء" الصراع الأوكراني
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع حاشد في فيلادلفيا، بأنه سينهي الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات قبل تنصيبه.
وقال ترامب: "حتى قبل أن أدخل المكتب البيضاوي ونفوز في الانتخابات الرئاسية... سأضع حدًا لهذا الصراع الرهيب بين روسيا وأوكرانيا".
وسبق أن قال ترامب، أكثر من مرة، إنه في حال فوزه بالانتخابات، فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني، خلال 24 ساعة فقط.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن "المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط".
وفي وقت سابق، وعد ترامب بأنه "سيقوم بتسوية" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
وسبق للرئيس الأمريكي السابق أن تحدث بشكل انتقادي عن استمرار المساعدة المالية لكييف.
وفي العام الماضي، قيّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طرح ترامب، بشكل إيجابي، "لحل المشاكل الملحة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في غضون أيام قليلة"، وبحسب الرئيس بوتين، فإن "هذا لا يمكن إلا أن يسعدنا، هذا أمر جيد"، وفي الوقت نفسه، أعرب عن شكه في أن أي نتيجة للانتخابات الأمريكية ستؤثر على العلاقات الأمريكية الروسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر المقبل. وسيكون المنافس الرئيسي لترامب، هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن. ومن المقرر أن يقام حفل التنصيب الرئاسي في 20 يناير/ كانون الثاني 2025.