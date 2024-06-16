https://sarabic.ae/20240616/ترامب-يتوعد-بوقف-الدفعات-الضخمة-لأوكرانيا-في-حال-فوزه-بالانتخابات-1089900920.html
ترامب يتوعد بوقف الدفعات الضخمة لأوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات
ترامب يتوعد بوقف الدفعات الضخمة لأوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات
سبوتنيك عربي
وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "سيقوم بتسوية" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T05:06+0000
2024-06-16T05:06+0000
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هذا ما وعد به ترامب في خطابه الذي بثت المحطات التلفزيونية المحلية تصريحاته.: "زيلينسكي هو على الأرجح أعظم بائع بين كل السياسيين الأحياء. في كل مرة يأتي فيها إلى بلدنا، يغادر بـ60 مليار دولار... وهكذا دون نهاية، سأتعامل مع هذا الأمر".وسبق للرئيس الأمريكي السابق أن تحدث بشكل انتقادي عن استمرار المساعدة المالية لكييف. ووعد في السابق بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة.مرشح رئاسي أمريكي: قيام حرب أمريكية ضد روسيا من أجل حماية نظام زيلينسكي سيكون "جنونا"في السابق، خصصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 61 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا، وخصصت مليار دولار من الأسلحة والذخيرة من ترسانات البنتاغون إلى كييف، وقدمت طلبات لشراء معدات عسكرية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار أخرى. وقد سبق إقرار مشروع قانون الإغاثة أشهر من النقاش بين المشرعين الأمريكيين.جنرال أمريكي متقاعد: زيلينسكي ليس هو الشخص المناسب الذي تحتاجه أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يتوعد بوقف الدفعات الضخمة لأوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات
05:06 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 05:10 GMT 16.06.2024)
وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "سيقوم بتسوية" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.
هذا ما وعد به ترامب في خطابه الذي بثت المحطات التلفزيونية المحلية تصريحاته.: "زيلينسكي هو على الأرجح أعظم بائع بين كل السياسيين الأحياء. في كل مرة يأتي فيها إلى بلدنا، يغادر بـ60 مليار دولار... وهكذا دون نهاية، سأتعامل مع هذا الأمر".
وفي حديثه إلى أنصاره في ديترويت (ميشيغان) أشار ترامب إلى أن كل زيارة يقوم بها فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تمثل مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا تصل إلى مليارات الدولارات.
وسبق للرئيس الأمريكي السابق أن تحدث بشكل انتقادي عن استمرار المساعدة المالية لكييف. ووعد في السابق بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة.
في السابق، خصصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 61 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا، وخصصت مليار دولار من الأسلحة والذخيرة من ترسانات البنتاغون إلى كييف، وقدمت طلبات لشراء معدات عسكرية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار أخرى. وقد سبق إقرار مشروع قانون الإغاثة أشهر من النقاش بين المشرعين الأمريكيين.