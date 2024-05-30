https://sarabic.ae/20240530/تاباتشنيك-زيلينسكي-رئيس-غير-شرعي-بحسب-الدستور-الأوكراني--1089352943.html

تاباتشنيك: زيلينسكي رئيس غير شرعي بحسب الدستور الأوكراني

تاباتشنيك: زيلينسكي رئيس غير شرعي بحسب الدستور الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح دميتري تاباتشنيك، أحد واضعي الدستور الحالي لأوكرانيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بعدم شرعية فلاديمير زيلينسكي، الذي انتهت صلاحياته في 20 مايو/أيار. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T14:03+0000

2024-05-30T14:03+0000

2024-05-30T14:03+0000

العالم

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

وقال تاباتشنيك: "من معرفتي لقواعد الدستور، أستطيع أن أقول إنه وفقا للمادة 103 من الدستور وتفسير المحكمة الدستورية، الذي يبدو واضحا جدا، أن مدة ولاية الرئيس لا تحدد إلا بمواد الدستور، يمكننا القول إنه بعد 20 مايو، لم يعد زيلينسكي هو الزعيم الشرعي لأوكرانيا".تم اعتماد الدستور الحالي في أوكرانيا، عام 1996، وكان دميتري تاباتشنيك أحد أعضاء اللجنة الدستورية التي طورت دستور أوكرانيا، وكان في ذلك الوقت رئيس الإدارة الرئاسية لأوكرانيا.وأضاف تاباتشنيك: "وفقًا للدستور، لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر، زيلينسكي هو الزعيم غير الشرعي لأوكرانيا، ومن الواضح أن هذا يأتي من قواعد الدستور".وتابع تاباتشنيك في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك مصالح مختلفة في الصراع الدموي في أوكرانيا، وبريطانيا من أكثر هذه المصالح خبثاً وسخرية. لقد حاولت بريطانيا أن تلعب لعبتها الخاصة بها خلال السنوات القليلة الماضية، فبريطانيا مهتمة في المقام الأول بإطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها".وكانت ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو/أيار. وبحسب الدستور الأوكراني، فإن زلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، فيما لم يتم انتخاب أي رئيس جديد لأوكرانيا في الوقت الحالي.وكان زيلينسكي قد أعلن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.بوتين: روسيا تمر اليوم باختبارات صعبة وتدافع عن حق شعبها في تقرير مصيرهموسكو: لن نبدأ المفاوضات مع أوكرانيا "تحت الإملاءات"

https://sarabic.ae/20240525/مسؤول-روسي-صيغة-زيلينسكي-منفصلة-عن-الواقع-ولا-يوجد-لدى-روسيا-سبب-واحد-لمناقشتها-1089190360.html

https://sarabic.ae/20240513/زيلينسكي-يصف-الوضع-في-مقاطعة-خاركوف-بأنه-من-الأكثر-سخونة-1088810422.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا