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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240530/بوتين-روسيا-تمر-اليوم-باختبارات-صعبة-وتدافع-عن-حق-شعبها-في-تقرير-مصيره-1089351390.html
بوتين: روسيا تمر اليوم باختبارات صعبة وتدافع عن حق شعبها في تقرير مصيره
بوتين: روسيا تمر اليوم باختبارات صعبة وتدافع عن حق شعبها في تقرير مصيره
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا اليوم تمر بتحديات صعبة، دفاعاً عن حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T13:23+0000
2024-05-30T13:56+0000
روسيا
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وقال بوتين في خطاب أمام عسكريين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "اليوم نخوض اختبارات جدية، وندافع عن الحقيقة والعدالة وسيادة روسيا وحق شعبنا في تقرير مصيره".وتابع الرئيس: "نمنح "نجوم الأبطال" للأفراد العسكريين الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة. أنتم الدعم الحقيقي والدرع لروسيا".وأشار بوتين إلى أن "إنجازات رواد الفضاء الروس هي إنجاز حقيقي للبشرية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240530/الكرملين-الناتو-يستفز-أوكرانيا-لمواصلة-حربها-العبثية-مع-روسيا-1089344458.html
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روسيا

بوتين: روسيا تمر اليوم باختبارات صعبة وتدافع عن حق شعبها في تقرير مصيره

13:23 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 13:56 GMT 30.05.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
/
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا اليوم تمر بتحديات صعبة، دفاعاً عن حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه.
وقال بوتين في خطاب أمام عسكريين مشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "اليوم نخوض اختبارات جدية، وندافع عن الحقيقة والعدالة وسيادة روسيا وحق شعبنا في تقرير مصيره".

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، أنتم جميعًا مشاركون ومبدعون للتاريخ الحديث، إن طاقتكم وحماسكم وولاءكم لروسيا يسهم في تحقيق الخطط الأكثر طموحًا، وتوحيد المجتمع وإلهامه".

وتابع الرئيس: "نمنح "نجوم الأبطال" للأفراد العسكريين الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة. أنتم الدعم الحقيقي والدرع لروسيا".
وأشار بوتين إلى أن "إنجازات رواد الفضاء الروس هي إنجاز حقيقي للبشرية".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا
11:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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