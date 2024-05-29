https://sarabic.ae/20240529/إعلام-طلبات-وجهت-لزيلينسكي-بعدم-الضغط-على-الناتو-بشأن-مسألة-انضمام-أوكرانيا-للحلف-1089298741.html
إعلام: طلبات وجهت لزيلينسكي بعدم الضغط على الناتو بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف
إعلام: طلبات وجهت لزيلينسكي بعدم الضغط على الناتو بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنه طُلب من فلاديمير زيلينسكي، عدم الضغط على أعضاء الحلف بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إليه. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T04:59+0000
2024-05-29T04:59+0000
2024-05-29T04:59+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085127824_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4b59b155827f66dd7949d1b700e7e67a.jpg
وقالت الصحيفة: "طُلب من زيلينسكي عدم الضغط على الحلفاء بشكل فردي لدعم جدول زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى".نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانياوأشارت إلى أن أوكرانيا لن تتقدم أكثر نحو عضوية الناتو في قمة هذا العام، وسط مخاوف من أن الحلف "قد ينجر إلى حرب مع روسيا". وأوضح دبلوماسيان لم تذكر الصحيفة اسميهما أن قادة الحلف سيقترحون ما يسمى بـ"جسر" للعضوية في القمة كدليل على دعم هذه العملية.وفي وقت سابق، اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن أوكرانيا قد لا تصبح عضوا في الناتو، خلال الثلاثين عاما المقبلة، وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، في مارس/ آذار الماضي، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف حُسمت، لكن المناقشات مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لذلك"، بحسب قوله.بوتين: شرعية زيلينسكي انتهتوفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أساس سريع. وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا الكاملة في الحلف مستحيلة خلال صراع مسلح.
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085127824_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fbe739bb20413fb70eb0d14be4fd21eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: طلبات وجهت لزيلينسكي بعدم الضغط على الناتو بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف
أفادت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنه طُلب من فلاديمير زيلينسكي، عدم الضغط على أعضاء الحلف بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إليه.
وقالت الصحيفة: "طُلب من زيلينسكي عدم الضغط على الحلفاء بشكل فردي لدعم جدول زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى".
ووفقًا للصحيفة، فإن كبار مسؤولي الناتو تواصلوا مع زيلينسكي، في أعقاب نتائج قمة الحلف العام الماضي في ليتوانيا، وقد حدث ذلك بعد أن شعر الحلف أن الدول الداعمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، بما في ذلك المملكة المتحدة، قد "خلقت ضغطًا كبيرًا" حول هذا القرار.
وأشارت إلى أن أوكرانيا لن تتقدم أكثر نحو عضوية الناتو في قمة هذا العام، وسط مخاوف من أن الحلف "قد ينجر إلى حرب مع روسيا". وأوضح دبلوماسيان لم تذكر الصحيفة اسميهما أن قادة الحلف سيقترحون ما يسمى بـ"جسر" للعضوية في القمة كدليل على دعم هذه العملية.
وأجمع الدبلوماسيان، بالقول لصحيفة "تلغراف": "حزمة الدعم التي تتم مناقشتها حاليًا ستسلط الضوء على قدرة أوكرانيا على اختيار مستقبلها وتثبت أن الطريق إلى العضوية (في حلف الناتو) أصبح أقصر".
وفي وقت سابق، اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن أوكرانيا قد لا تصبح عضوا في الناتو، خلال الثلاثين عاما المقبلة، وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، في مارس/ آذار الماضي، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف حُسمت، لكن المناقشات مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لذلك"، بحسب قوله.
وقالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الحلف، جوليان سميث، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إن "زيلينسكي ستتم دعوته لحضور قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن، في يوليو(تموز المقبل)، لأن موضوع أوكرانيا سيكون أساسيا هناك"، وفي الوقت ذاته، أوضحت أنه "من غير المتوقع أن تنضم كييف إلى الناتو في القمة المقبلة"، وقال ستولتنبرغ، أيضًا، في أبريل الماضي، إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن عضوية أوكرانيا في القمة المقبلة.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أساس سريع. وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا الكاملة في الحلف مستحيلة خلال صراع مسلح.