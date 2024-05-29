https://sarabic.ae/20240529/إعلام-طلبات-وجهت-لزيلينسكي-بعدم-الضغط-على-الناتو-بشأن-مسألة-انضمام-أوكرانيا-للحلف-1089298741.html

إعلام: طلبات وجهت لزيلينسكي بعدم الضغط على الناتو بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف

إعلام: طلبات وجهت لزيلينسكي بعدم الضغط على الناتو بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة بريطانية، نقلاً عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنه طُلب من فلاديمير زيلينسكي، عدم الضغط على أعضاء الحلف بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إليه. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T04:59+0000

2024-05-29T04:59+0000

2024-05-29T04:59+0000

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وقالت الصحيفة: "طُلب من زيلينسكي عدم الضغط على الحلفاء بشكل فردي لدعم جدول زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى".نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانياوأشارت إلى أن أوكرانيا لن تتقدم أكثر نحو عضوية الناتو في قمة هذا العام، وسط مخاوف من أن الحلف "قد ينجر إلى حرب مع روسيا". وأوضح دبلوماسيان لم تذكر الصحيفة اسميهما أن قادة الحلف سيقترحون ما يسمى بـ"جسر" للعضوية في القمة كدليل على دعم هذه العملية.وفي وقت سابق، اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن أوكرانيا قد لا تصبح عضوا في الناتو، خلال الثلاثين عاما المقبلة، وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، في مارس/ آذار الماضي، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف حُسمت، لكن المناقشات مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لذلك"، بحسب قوله.بوتين: شرعية زيلينسكي انتهتوفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أساس سريع. وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا الكاملة في الحلف مستحيلة خلال صراع مسلح.

https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html

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